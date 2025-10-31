Pravda Správy Svet Česká koruna ostane, Praha bude naďalej verným spojencom NATO. Vznikajúca vláda má programové vyhlásenie

Vznikajúca koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe odoslala v piatok dopoludnia návrh programového vyhlásenia vlády (PVV) českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Podľa servera iDNES.cz, ktorý dokument získal, v ňom pravdepodobní budúci koaliční partneri uvádzajú, že ČR je zvrchovaným členským štátom EÚ a pevným spojencom NATO, že ich vláda neprijme euro, zruší koncesionárske poplatky či zaistí prijateľné ceny energií, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Strany v dokumente uvádzajú, že ich vláda nielenže spoločnú európsku menu neprijme, ale ani nepodnikne žiadne kroky smerom k jej zavedeniu a, naopak, navrhne parlamentu ukotviť českú korunu v ústave. Budúci kabinet počíta so znovuzavedením elektronickej evidencie tržieb (EET), ktorú zaviedla predchádzajúca vláda Andreja Babiša, ale kabinet Petra Fialu ju zrušil. Proti jej opätovnému zavedeniu boli pôvodne Motoristi. Podľa návrhu PVV by sa nemala týkať drobných živnostníkov.

Strany sa tiež zaväzujú nezvyšovať počas nasledujúceho volebného obdobia žiadne dane. Ďalej sľubujú zastropovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokoch, vrátiť zľavy na cestovné pre študentov a seniorov na 75 percent, ako to bolo počas predchádzajúcej Babišovej vlády, či zaviesť nulovú DPH z liekov na predpis. V dokumente sa podľa servera ďalej píše, že nástupný plat policajtov, hasičov, colníkov, učiteľov a vojakov po absolvovaní základnej prípravy bude 50-tisíc korún (vyše 2000 eur).

Pravdepodobná budúca česká vláda okrem iného sľubuje aj to, že zaistí prijateľné ceny energií pre domácnosti aj podniky a za jednu z priorít označila dostupné bývanie. V návrhu PVV vznikajúci kabinet sľubuje, že zruší poplatky pre Českú televíziu a Český rozhlas, avšak dodáva, že chce zachovať ich nezávislosť.

Zaväzuje sa tiež k nulovej tolerancii k nelegálnej migrácii a sľubuje, že vytvorí systém prevencie kriminality. V oblasti inklúzie vo vzdelávaní, ktorá bola sporným bodom pre odlišné názory Motoristov a hnutia ANO, sa nakoniec strany zhodli na tom, že urobia jej „zásadnú revíziu“ a zrušia neefektívne prvky súčasného inkluzívneho vzdelávania.

