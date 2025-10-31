Tretí deň po sebe. Poľské stíhačky opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Incident sa odohral krátko pred 9.00 h, keď bola dvojica poľských stíhačiek MiG-29 vyslaná na zachytenie ruského lietadla, ktoré letelo bez podaného letového plánu a s vypnutým transpondérom. Poľskí piloti identifikovali stroj a sprevádzali ho v súlade s postupmi NATO. K narušeniu poľského vzdušného priestoru nedošlo.
Podľa DO RSZ narastajú v posledných dňoch aktivity ruského letectva v oblasti Baltského mora. Poľské ozbrojené sily podľa velenia zostávajú v plnej bojovej pohotovosti a naďalej úzko spolupracujú so spojencami z NATO.
Poľské stíhačky MiG-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom vo štvrtok aj v stredu.