Srbský prezident Vučič sa ospravedlnil študentom a účastníkom demonštrácií

Nešťastie si 1. novembra 2024 vyžiadalo dovedna 16 obetí na životoch, väčšinou študentov, a spustilo celoštátne protesty vedené študentami – spočiatku za transparentné vyšetrovanie incidentu a proti korupcii, následne i za predčasné voľby.
Vučič sa v piatkovom prejave ospravedlnil „za všetko, čo povedal o študentoch a demonštrantoch, ako aj o iných ľuďoch, s ktorými nesúhlasil“, cituje APA. Rodinám obetí zároveň vyjadril svoju sústrasť.
Srbský prezident vystúpil s prejavom v predvečer plánovaného rozsiahleho zhromaždenia s cieľom uctiť si pamiatku obetí pri príležitosti prvého výročia tragédie v Novom Sade. Len prednedávnom pritom obvinil študentov, že na sobotu plánujú v tomto meste na severe krajiny uskutočniť nepokoje a podpaľačské útoky.
Demonštranti sú zo strany srbských úradov neustále označovaní za „blokaderov“ (blokujúci, pozn. TASR), „teroristov“, “ustašovcov“ či „nacistov“, podotýka rakúska agentúra. Protestujúcim sa tiež opakovane vyčíta, že chcú zruinovať štát a obviňujú ich z účasti na tzv. „pestrej revolúcii“ pripravovanej zo zahraničia.
Národná železničná spoločnosť Srbija putevi v piatok oznámila pozastavenie všetkých vlakových spojení v Srbsku – tak, ako k tomu pristúpila už aj pred predchádzajúcimi plánovanými protestami. Tento krok zdôvodnila anonymným telefonátom o výbušninách vo vlakoch a na železničných tratiach. Kritici tvrdia, že úrady sa tak pokúšajú zabrániť odporcom vlády z iných častí krajiny dostať sa na protesty do Nového Sadu.
Napriek tomu však už v piatkových večerných hodinách prúdili do tohto mesta tisíce ľudí z celého Srbska.
Tisícky sa vydali pešo z Belehradu na takmer 100 kilometrov dlhý pochod, či dokonca približne 340 kilometrov dlhú cestu z mesta Nový Pazar do Nového Sadu. V hlavnom meste Vojvodiny vítali účastníkov týchto pochodov miestni obyvatelia.
Srbská vláda na sobotu vyhlásila štátny smútok. Vučič v piatkovom prejave vyjadril želanie, aby plánované zhromaždenie prebehlo pokojne a aby odporcovia vlády následne prišli k rokovaciemu stolu, citovali tamojšie médiá. Zároveň uviedol, že rozumie hnevu demonštrantov, keďže vinníci nešťastia z 1. novembra 2024 stále neboli identifikovaní.
Na Vučičovo ospravedlnenie reagovali v piatok večer študenti Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade, píše portál Danas.rs. Podľa nich je v tom, že Vučič „opäť ponúka dialóg a zmierenie“, jeden “malý problém“.
„Ak si kladiete otázku, prečo opäť ponúka dialóg a zmierenie, a pred mesiacom nariadil, aby nás všetkých zbili a pochytali, je tu jeden malý problém. Zajtra sa v Novom Sade očakáva príchod 47 tímov zahraničných novinárov, najmä z Európy, ale aj z celého sveta. To je ono," uvádza sa v príspevku študentov na platforme X.