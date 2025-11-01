Príliš malý štát pre stíhačky F-35? Belgicko sa bráni kritike, že nemajú kde lietať

V predchádzajúcich týždňoch o tom písali francúzske a belgické médiá, podľa ktorých veľkosť belgického vzdušného priestoru neumožňuje plnohodnotný výcvik. Belgický minister obrany Theo Francken tento týždeň pochybnosti odmietol. Pripustil však, že Belgicko bude musieť časť výcviku uskutočniť v zahraničí, čo robí už teraz.
Belgicko v októbri prevzalo na svojom území prvé tri bojové lietadlá F-35. V roku 2018 ich objednala 34 a tento rok belgická vláda odsúhlasila obstaranie ďalších 11 strojov. V súvislosti s tým však niektoré francúzske a belgické médiá uvádzali, že Belgicko so svojou rozlohou 30 688 kilometrov štvorcových je príliš malé, aby plnohodnotne lietadlá využilo a aby mohlo cvičiť pilotov vo svojom vzdušnom priestore.
„Samozrejme, pretože sme malou krajinou, tak máme aj malý vzdušný priestor. To znamená, vykonávame niektoré cvičenia v zahraničí,“ uviedol belgický minister obrany Francken. Podľa neho Belgicko to už robí s bojovými lietadlami F-16, ktoré nové stroje nahradia. „A v čom je problém? Či práve na to neslúži naša aliancia s NATO?“ uviedol minister s tým, že výcvik v zahraničí Belgicko kvôli nedostatku priestoru zabezpečuje aj pre svoje pozemné sily.
Podľa serveru Euronews sú články vo francúzskej tlači zrejme výsledkom obvyklej animozity medzi Francúzskom a Belgickom, ktorú posilnila aj kritika, že susedný štát si nezaobstaral francúzske stíhačky Rafale.
Francken tiež odmietol tvrdenie, že by prevádzkovanie nových bojových lietadiel v belgickom priestore sťažilo civilnú leteckú prevádzku. Poukázal na to, že od 80. rokov sa výrazne znížil počet vojenských stíhačiek a naopak, civilná prevádzka sa mnohokrát zvýšila. „Žiadna panika. Bude tu miesta dosť,“ uviedol.