ONLINE: Ukrajinci Pokrovsk urputne bránia, vyslali aj špeciálne sily. Na Moskvu opäť leteli drony

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 347 dní
8:20 Pentagon už začiatkom októbra schválil dodávku rakiet dlhého doletu Tomahawk Ukrajine a informoval o tom Biely dom ešte pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše CNN a odvoláva sa na svoje zdroje. Podľa Pentagonu dodávka týchto rakiet Kyjevu nenaruší americké zásoby zbraní, ale konečné rozhodnutie závisí od Donalda Trumpa. Európskych spojencov táto informácia nadchla, ale potom boli nepríjemne prekvapení, keď Trump uviedol, že Tomahawky Ukrajine zatiaľ nedá. Ruský prezident na hrozbu dodávok Tomahawkov poznamenal, že reakcia Ruska bude vážna, až drvivá.
7:40 Ukrajina tento týždeň v obliehaných častiach Pokrovska v Doneckej oblasti nasadila špeciálne sily. Napísala to v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva ukrajinské vojenské zdroje. Rusko pritom tvrdí, že ukrajinské sily v oblasti obkľúčilo. Zdroj zo 7. zboru rýchlej reakcie uviedol, že špeciálne sily pred pár dňami v oblasti pristáli s vrtuľníkom Black Hawk. Druhý zdroj povedal, že na operáciu dohliada šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov.
„Špeciálne jednotky a letectvo Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany spustili komplexnú výsadkovú operáciu v Pokrovsku. Úderné jednotky vojenskej spravodajskej služby vstúpili do oblastí mesta, ktoré ruské velenie považovalo za kontrolované,“ uviedol ukrajinský portál Suspiľne, ktorý sa odvoláva na zdroje z obranných síl.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video z ukrajinských vojenských zdrojov, ktoré má znázorňovať výsadok z vrtuľníku Black Hawk. Niektorí ruskí blogeri tvrdia, že výsadok bol neúspešný. Informácie nie je možné bezprostredne overiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že Rusko nasadilo približne 170 000 vojakov vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, kde sa snaží dobyť mesto Pokrovsk. Ten je pre ukrajinskú armádu dôležitým logistickým uzlom. „Situácia v Pokrovsku je ťažká,“ povedal Zelenskyj, ale odmietol nedávne ruské tvrdenia, že zničené mesto je po viac ako roku bojov obkľúčené. Prezident priznal, že niektoré ruské jednotky do mesta prenikli, ale trval na tom, že ukrajinskí obrancovia ich zneškodňujú.
„Rusi sú v Pokrovsku,“ povedal Zelenskyj podľa agentúry AP na brífingu v Kyjeve. „Sú ničení, postupne ničení, pretože musíme udržať našich vojakov,“ dodal Zelenskyj.
Pri predchádzajúcich obliehaní počas takmer štyroch rokov ruskej vojny proti Ukrajine sa obrancovia z niektorých miest stiahli, aby sa vyhli ľudským stratám. Ukrajinské sily majú oproti väčšej ruskej armáde nedostatok vojakov.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil, že ruské sily dosahujú významný pokrok na bojisku, hoci ich postup je pomalý a nákladný. Šéf Kremľa sa snaží presvedčiť svet, že Ukrajina nedokáže ruskej vojenskej prevahe odolať.
Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantinivky, ležiacej niekoľko desiatok kilometrov na severovýchod, by ruskej armáde poskytlo nástupištia pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda, Slovjansku a Kramatorsku.Čítajte viac Rusi našli slabiny Pokrovska. Mesto sa trasie pod veľkým náporom. Analytici hovoria o bode zlomu
7:35 Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zostrelila 98 ukrajinských dronov. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého šesť bezpilotných lietadiel smerovalo na metropolu Moskvu.
Najviac dronov bolo podľa ministerstva zlikvidovaných nad Belgorodskou oblasťou, kde ich Rusko zostrelilo 45. Nad Moskovskou oblasťou to bolo 11 strojov, z toho šesť mieriacich na hlavné mesto.
Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtým rokom, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.