Telá, ktoré v piatok vrátil Hamas Izraelu, nepatria žiadnemu z rukojemníkov

Správu aktualizujeme…
Pozostatky troch tiel, ktoré v piatok vrátilo teroristické hnutie Hamas do Izraela, nepatria žiadnemu z mŕtvych rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. S odvolaním sa na úrady to dnes napísal server The Times of Israel (ToI). Hamas ani izraelská armáda sa podľa neho k situácii zatiaľ oficiálne nevyjadrili. V Pásme Gazy tak naďalej zostáva 11 mŕtvych rukojemníkov.
Hamas čiastočné pozostatky odovzdal v piatok v noci zástupcom Červeného kríža, ktorí ich vrátili izraelskej armáde. Identitu navrátených mŕtvych preveruje národný inštitút forenznej medicíny Abú Kabir v Tel Avive.
