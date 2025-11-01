Pravda Správy Svet Telá, ktoré v piatok vrátil Hamas Izraelu, nepatria žiadnemu z rukojemníkov

Pozostatky troch tiel, ktoré v piatok vrátilo teroristické hnutie Hamas do Izraela, nepatria žiadnemu z mŕtvych rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. S odvolaním sa na úrady to dnes napísal server The Times of Israel (ToI). Hamas ani izraelská armáda sa podľa neho k situácii zatiaľ oficiálne nevyjadrili. V Pásme Gazy tak naďalej zostáva 11 mŕtvych rukojemníkov.

Hamas 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael zadržal 251 ľudí. Niektorých postupne prepustil, ale viacerí zomreli. Nakoniec zostalo v Gaze 48 rukojemníkov, z nich 20 živých, ktorí sa po dvoch rokoch mohli konečne zvítať so svojimi blízkymi. Zdroj: IDF

Hamas čiastočné pozostatky odovzdal v piatok v noci zástupcom Červeného kríža, ktorí ich vrátili izraelskej armáde. Identitu navrátených mŕtvych preveruje národný inštitút forenznej medicíny Abú Kabir v Tel Avive.

Správu aktualizujeme…

