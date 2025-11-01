Zranený - 8 bodov, zabitý – 12. Zajatý Rus - jackpot. Ukrajina premenila front na brutálnu hru. Čo vojaci získajú za skóre?

Program, ktorý bol spustený v augustovom „soft launchi“ 2024 a plne rozšírený v apríli až auguste tohto roka, má motivovať posádky dronov po viac než troch a pol roku vojny. Podľa ministra digitálnych technológií Mychajla Fedorova ide o spôsob, ktorý „pomáha nám zastaviť nepriateľa“ a „ak to pridá dodatočnú motiváciu našim vojakom, radi tento program podporíme“.
Body sa prideľujú podľa typu úderu a hodnoty cieľa. „Zranil ruského vojaka? Osem bodov. Zabil jedného? To je 12 bodov. Ruský operátor dronu má vyššiu hodnotu: 15 bodov za zranenie a 25 za likvidáciu. Zajatý ruský vojak pomocou dronu je jackpot: 120 bodov,“ uvádza denník.
Tímy predkladajú videá z úspešných zásahov centrálnej kancelárii v Kyjeve, kde odborníci kontrolujú časové pečiatky a verifikujú zničenia, aby rozhodli, kto získava body a aké vybavenie si môže zakúpiť. Body potom umožňujú nákup vybavenia — od pozorovacích dronov až po väčšie útočné drony — v modeli pripomínajúcom „Amazon pre zbrane“.
Do súťaže sa podľa reportáže zapojilo viac než 400 dronových tímov. Niektoré pechotné jednotky, ktoré pôvodne nemali samostatné dronové jednotky, ich zriadili len preto, „aby mali možnosť využívať systém bodov a získať vybavenie“, uviedli vojaci.
Za jednotlivé typy cieľov sa prideľujú rôzne body. Zničenie raketovej MLRS môže priniesť až 70 bodov, zničenie tanku 40 bodov, poškodenie tanku 20 bodov. Jeden z pilotov dronu so 45 potvrdenými zásahmi poznamenal, že „v dnešnej dobe nájsť nepriateľskú techniku je veľká vzácnosť — a ak sa objaví, čaká ju celé stádo dronov“.
Program má však aj svoje etické a operačné dilemy. „Je to brutálna hra — ľudské životy prevedené na body,“ cituje The New York Times pilota s prezývkou Stan. Ďalší operátori a velitelia hovoria, že hoci sú motivovaní plniť úlohy, občas medzi tímami vznikajú spory o to, kto mal prvenstvo pri zásahu. „Boli prípady, keď sme sa v chatovacích skupinách hádali o body: ‚To bol náš cieľ! My sme to prvý zasiahli!‘“ Povedal Stan.
Jurij Fedorenko, veliteľ pluku „Achilles“, uviedol, že ukrajinskí vojaci musia mesačne zabiť alebo vážne zraniť až 25-tisíc ruských vojakov – približne toľko, koľko Rusko mesačne mobilizuje. Na to Ukrajina potrebuje minimálne dva útočné drony na každého ruského pešiaka, teda aspoň 50-tisíc dronov mesačne, dodal Fedorenko.
Systém tiež čelí technickým a logistickým problémom. Niektorí velitelia sa sťažujú, že nové drony dorazia pomaly, a niektorí vojaci tvrdia, že zničili cennú ruskú techniku, za ktorú sa však body nepriznali.
Le Figaro v súvislosti s touto „gamifikáciou“ upozorňuje na rastúce vyčerpanie ukrajinskej armády a na súbežné krízy na viacerých frontoch — od Kupjanska po východnú Dnepropetrovskú oblasť — ktoré podľa niektorých analytikov zvyšujú tlak na obranu krajiny. Le Figaro tiež uvádza, že ruské sily „kontrolujú už asi 60 percent Pokrovska a aktívne prenikajú do susedných Rodinskeho a Myrnohradu“.