VIDEO: Explózia v srdci Ruska: všetky tri vetvy strategického ropovodu pri Moskve vybuchli súčasne

„31. októbra 2025 v dôsledku špeciálnej operácie GUR Ministerstva obrany Ukrajiny bol vyradený z prevádzky mimoriadne dôležitý vojenský objekt štátu-agresora Ruska – ropovod Kolcevoj, ktorý zásoboval ruskú okupačnú armádu zdrojmi na vedenie genocídnej vojny proti ukrajinskému národu,“ uvádza sa vo vyhlásení GUR.
Podľa rozviedky sa miesto zásahu nachádza na území Ramenského okresu Moskovskej oblasti.
„Antidronová sieť a ozbrojená ochrana nepriateľského objektu nepomohli – všetky tri vetvy, ktorými agresor prepravoval benzín, naftu a letecké palivo, úspešne a súčasne vybuchli. Ropovod bol vyradený z prevádzky,“ uviedlo HUR.
Ukrajinskí spravodajci zároveň zverejnili videozáznam výbuchu, ktorý zachytáva moment útoku na ropovod.
Podľa údajov HUR má magistrálny ropovod Kolcevoj dĺžku približne 400 kilometrov. Do siete bolo palivo dopravované z rafinérií v Rjazani, Nižnom Novgorode a Moskve. Ročne mohol tento systém prečerpať až 3 milióny ton leteckého paliva, 2,8 milióna ton nafty a 1,6 milióna ton benzínu.
V ten istý deň, 31. októbra, informovalo Vojenské námorníctvo Ukrajiny o raketovom útoku systémami „Neptun“ na ciele na území Ruska — konkrétne na Orlovskú tepláreň (TÉC) a podstanicu Novobrjansk, od ktorých závisí činnosť miestneho vojenského podniku, pripomína agentúra UNIAN.
Šéf Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Vasyľ Maľuk takisto oznámil, že obranné sily zničili na území Ruska jeden z troch komplexov „Orešnik“. Podľa neho bola táto informácia doposiaľ nezverejnená, no potvrdené je, že jeden z týchto systémov bol zničený v oblasti Kapustin Jar spojenými silami GUR, SBU a Zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZR).