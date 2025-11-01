Kanadský premiér sa ospravedlnil Trumpovi za reklamu za reklamu kritizujúcu clá. Vo vzťahoch Kanady a Číny nastal podľa neho zlom

Carney to v sobotu podľa agentúry Reuters povedal s tým, že sa Trumpovi neverejne ospravedlnil na stredajšej večeri organizovanej juhokórejským prezidentom. Carney a ďalší politici sa v Južnej Kórei zúčastnili na rokovaniach Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva (APEC).
Carney uviedol, že reklamu ešte pred zverejnením videl, no už vtedy premiérovi Ontaria Dougu Fordovi povedal, že s jej vysielaním nesúhlasí.
V reklame bol použitý zvukový záznam, v ktorom niekdajší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádzanie ciel, varuje pred nebezpečenstvom nárastu nezamestnanosti v ich dôsledku a vyzdvihuje výhody voľného obchodu. Trump spot označil za klamlivý a oznámil, že ukončuje všetky obchodné rokovania s Kanadou. Neskôr sa tiež rozhodol zvýšiť Kanade doteraz platné clá o desať percent.
Nadácia a inštitút Ronalda Reagana na sieti X uviedla, že vláda kanadskej provincie Ontario vytvorila reklamu, ktorá skresľuje prejav niekdajšieho amerického prezidenta k národu z 25. apríla 1987. Ontario nedostalo od nadácie povolenie na použitie prejavu ani na jeho zmeny.
Kanada sa podľa Trumpa reklamou snažila nelegálne ovplyvniť rozhodovanie amerického najvyššieho súdu. Trumpova administratíva sa v septembri na súd obrátila so žiadosťou, aby urýchlene rozhodol ohľadom právomoci prezidenta uvaľovať na základe federálneho práva rozsiahle obchodné obmedzenia. Vláda sa tak snaží zvrátiť verdikt odvolacieho súdu, podľa ktorého väčšina Trumpových ciel uvalených na základe zákona o mimoriadnych právomociach bola nezákonná.
Zlom vo vzťahoch Kanady a Číny
Kanadský premiér v sobotu označil rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom za zlomový bod vo vzájomných vzťahoch. Prezradil, že s Pekingom otvoril aj citlivé otázky vrátane údajného čínskeho zasahovania do kanadských volieb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Piatkové stretnutie bolo prvým oficiálnym rokovaním lídrov Kanady a Číny od roku 2017. Vzťahy Ottawy s Pekingom patria k najnapätejším spomedzi západných krajín, no obe ekonomiky momentálne vzdorujú tlaku colných opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Otvorili sme cestu k riešeniu súčasných problémov,“ povedal Carney novinárom v juhokórejskom meste Kjongdžu. Rozhovor so Si Ťin-pchingom označil za „konštruktívny“ a potvrdil, že prijal pozvanie na oficiálnu návštevu Číny začiatkom budúceho roka.
Carney dodal, že poveril ministrov a ďalších predstaviteľov, aby spoločne hľadali riešenia aktuálnych výziev a identifikovali oblasti spolupráce a rastu.
Čínsky prezident vyhlásil, že je odhodlaný spolupracovať na tom, aby sa vzťahy medzi oboma krajinami vrátili na „správnu cestu“.
Kanadský premiér sa vo svojom prejave venoval aj napätiu vo vzťahoch so Spojenými štátmi, ktoré sa vyostrilo po tom, čo Trump pred týždňom oznámil zvýšenie ciel na kanadský tovar o ďalších desať percent a ukončenie všetkých obchodných rokovaní. Dôvodom bolo, že Ottawa predtým nestiahla reklamu namierenú proti americkým clám. Carney v sobotu uviedol, že sa prezidentovi Trumpovi za túto reklamu ospravedlnil.
V spote zaznieval hlas bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana, ktorý komentuje nevýhody obchodných ciel v úryvkoch z rozhlasového prejavu z roku 1987.