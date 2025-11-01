Trump hrozí pozemnou akciou, Maduro sa obracia na východ: Venezuela volá o vojenskú pomoc. Moskva reagovala

Maduro list podľa dokumentov adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ten list dostal v októbri, keď na návštevu ruského hlavného mesta pricestoval vysokopostavený poradca venezuelského prezidenta.
Maduro podľa dokumentov napísal list tiež čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Žiada ho v ňom o „rozšírenie vojenskej spolupráce“ medzi oboma krajinami s cieľom čeliť „eskalácii medzi USA a Venezuelou“. Okrem iného venezuelský prezident prosí čínsku vládu, aby čínske spoločnosti urýchlili výrobu radarových detekčných systémov.
Z dokumentov tiež vyplýva, že minister dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval tiež dodávku vojenského vybavenia a dronov z Iránu, píše americký denník.
Kremeľ sa k listu odmietol vyjadriť. Ruské ministerstvo zahraničia v piatok večer ale uviedlo, že Moskva podporuje Venezuelu „v obrane jej národnej suverenity“ a je „pripravená adekvátne reagovať na žiadosti našich partnerov s ohľadom na novovznikajúce hrozby“.
Americký prezident Donald Trump v októbri potvrdil správy médií, že povolil Ústrednej spravodajskej službe (CIA) tajné akcie vo Venezuele. Oznámil tiež, že vo Venezuele americká armáda čoskoro podnikne pozemnú akciu. Minister obrany Pete Hegseth nariadil vyslať k brehom Južnej Ameriky údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá predtým pôsobila v Stredozemnom mori. Američania akciu označujú za zásadnú protidrogovú a protiteroristickú misiu.