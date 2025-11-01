Tragédia, ktorá otriasla krajinou: 16 minút ticha pre 16 obetí. Rok po nešťastí sa v Novom Sade zišli desaťtisíce ľudí

Protestné pochody ticho vyšli v niekoľkostotisícovom meste zo 16 stanovíšť. Vydali sa smerom k vlakovej stanici, kde od 11.52 h, keď pred rokom k nešťastiu došlo, držali za uctenie obetí 16 minút ticha.
Na rozdiel od predchádzajúcich demonštrácií sa neozývali žiadne píšťalky ani sa neobjavovali vlajky, len občasné čierne transparenty. Na jednom z nich stál nápis „Pamtimo“ (Spomíname si). Ľudia okolo stanice pokladali vence a zapaľovali sviečky.
„Sme tu, aby sme vzdali úctu a vyjadrili smútok,“ povedala agentúre AP Vera Jaramazovičová, ktorá prišla z mesta Subotica na severe krajiny. „Táto spoločnosť trpí, ťažko trpí,“ dodala.
Protestujúci sa domnievajú, že betónová konštrukcia zrekonštruovanej budovy stanice v Novom Sade sa pred rokom zrútila kvôli bujnej korupcii a protekcii, ktoré viedli k nerešpektovaniu bezpečnostných pravidiel. Za pád strechy ani za smrť nevinných ľudí nebol nikto pohnutý k zodpovednosti, hoci 13 ľudí bolo obvinených.
Takmer rok trvajúce protesty vážne otriasli pozíciou prezidenta Aleksandara Vučiča a jeho pevnou kontrolou nad krajinou, poznamenala agentúra AP.
Srbský prezident vystúpil v piatok večer s prejavom s cieľom uctiť si pamiatku obetí. Vučič sa ospravedlnil „za všetko, čo povedal o študentoch a demonštrantoch, ako aj o iných ľuďoch, s ktorými nesúhlasil“, cituje APA. Rodinám obetí zároveň adresoval kondolencie.
Len nedávno pritom obvinil študentov z plánovania nepokojov a výtržností počas sobotného zhromaždenia a varoval pred možnými hromadnými zatýkaniami. Zároveň avizoval, že jeho stúpenci plánujú neskôr v novembri usporiadať v Novom Sade „oveľa väčší“ míting.
Doterajšie protesty prebiehali prevažne pokojne, hoci občas došlo k incidentom, ktoré podľa správ vyvolali provokatéri z radov Vučičových podporovateľov, píše AP. Napätie v krajine však po mesiacoch demonštrácií rastie. Polícia opakovane zasahovala proti účastníkom protestov a stovky ľudí zadržali, vrátane účastníkov dvoch veľkých zhromaždení v Belehrade.Čítajte viac Srbský prezident Vučič sa ospravedlnil študentom a účastníkom demonštrácií
Tragédia v Novom Sade bola vo veľkej miere pripisovaná zlyhaniu vlády, rozšírenej korupcii a netransparentným dohodám s čínskymi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa podieľali na nedávnej rekonštrukcii stanice.
Pod tlakom verejnosti odstúpil v januári premiér Miloš Vučevič spolu s celou vládou. Protestné hnutie však pokračuje a jeho účastníci naďalej požadujú vypísanie predčasných volieb. Prezident Vučič tieto požiadavky odmieta a demonštrácie označuje za súčasť „zahraničného sprisahania“. Napriek viacerým obvineniam voči úradníkom spájaným s nešťastím v Novom Sade zatiaľ nikto nebol postavený pred súd ani odsúdený.