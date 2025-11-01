Pravda Správy Svet Tragédia, ktorá otriasla krajinou: 16 minút ticha pre 16 obetí. Rok po nešťastí sa v Novom Sade zišli desaťtisíce ľudí

Desiatky tisíc ľudí z celého Srbska v sobotu prišli v Novom Sade manifestovať a uctiť pamiatku 16 obetí, ktoré presne pred rokom zahynuli pri zrútení strechy miestnej stanice. Tragédia spustila protestné hnutie, ktoré odvtedy touto balkánskou krajinou otriasa. Nová vláda premiéra Djura Macuta vyhlásila dnešnú sobotu dňom smútku. Informuje o tom Agentúra APA.

Protestné pochody ticho vyšli v niekoľkostotisícovom meste zo 16 stanovíšť. Vydali sa smerom k vlakovej stanici, kde od 11.52 h, keď pred rokom k nešťastiu došlo, držali za uctenie obetí 16 minút ticha.

Na rozdiel od predchádzajúcich demonštrácií sa neozývali žiadne píšťalky ani sa neobjavovali vlajky, len občasné čierne transparenty. Na jednom z nich stál nápis „Pamtimo“ (Spomíname si). Ľudia okolo stanice pokladali vence a zapaľovali sviečky.

„Sme tu, aby sme vzdali úctu a vyjadrili smútok,“ povedala agentúre AP Vera Jaramazovičová, ktorá prišla z mesta Subotica na severe krajiny. „Táto spoločnosť trpí, ťažko trpí,“ dodala.

Protestujúci sa domnievajú, že betónová konštrukcia zrekonštruovanej budovy stanice v Novom Sade sa pred rokom zrútila kvôli bujnej korupcii a protekcii, ktoré viedli k nerešpektovaniu bezpečnostných pravidiel. Za pád strechy ani za smrť nevinných ľudí nebol nikto pohnutý k zodpovednosti, hoci 13 ľudí bolo obvinených.

Takmer rok trvajúce protesty vážne otriasli pozíciou prezidenta Aleksandara Vučiča a jeho pevnou kontrolou nad krajinou, poznamenala agentúra AP.

Srbský prezident vystúpil v piatok večer s prejavom s cieľom uctiť si pamiatku obetí. Vučič sa ospravedlnil „za všetko, čo povedal o študentoch a demonštrantoch, ako aj o iných ľuďoch, s ktorými nesúhlasil“, cituje APA. Rodinám obetí zároveň adresoval kondolencie.

Len nedávno pritom obvinil študentov z plánovania nepokojov a výtržností počas sobotného zhromaždenia a varoval pred možnými hromadnými zatýkaniami. Zároveň avizoval, že jeho stúpenci plánujú neskôr v novembri usporiadať v Novom Sade „oveľa väčší“ míting.

Doterajšie protesty prebiehali prevažne pokojne, hoci občas došlo k incidentom, ktoré podľa správ vyvolali provokatéri z radov Vučičových podporovateľov, píše AP. Napätie v krajine však po mesiacoch demonštrácií rastie. Polícia opakovane zasahovala proti účastníkom protestov a stovky ľudí zadržali, vrátane účastníkov dvoch veľkých zhromaždení v Belehrade.

Tragédia v Novom Sade bola vo veľkej miere pripisovaná zlyhaniu vlády, rozšírenej korupcii a netransparentným dohodám s čínskymi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa podieľali na nedávnej rekonštrukcii stanice.

Pod tlakom verejnosti odstúpil v januári premiér Miloš Vučevič spolu s celou vládou. Protestné hnutie však pokračuje a jeho účastníci naďalej požadujú vypísanie predčasných volieb. Prezident Vučič tieto požiadavky odmieta a demonštrácie označuje za súčasť „zahraničného sprisahania“. Napriek viacerým obvineniam voči úradníkom spájaným s nešťastím v Novom Sade zatiaľ nikto nebol postavený pred súd ani odsúdený.

