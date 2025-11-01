Pentagon pritvrdzuje voči Číne. Spojené štáty ponúkajú spojencom zdieľanie vojenských technológií

Minister sa nachádza v malajzijskej metropole Kuala Lumpur, kde druhým dňom prebiehajú stretnutia zástupcov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Austrálie a Japonska.
„Žijete pod hrozbami, ktorým všetci čelíme v dôsledku agresívneho správania Číny v Juhočínskom mori a inde,“ povedal Hegseth ministrom obrany krajín ASEAN. Ponúkol im preto spoločné monitorovanie oblasti a vývoj nástrojov, ktoré by umožnili rýchlo reagovať na akékoľvek agresívne kroky Pekingu alebo iného štátu.
V piatok uskutočnili armády Austrálie, Nového Zélandu, Filipín a Spojených štátov spoločné vojenské cvičenie v Juhočínskom mori. Hovorca čínskej armády to označil za vážne ohrozenie mieru a stability, píše Reuters.Čítajte viac Znovuzjednotenie s Taiwanom je neodvrátiteľné, vyhlásil Peking. Amerike odkázal, aby odmietla nezávislosť ostrova
Čína v roku 2023 zverejnila mapu, na ktorej si nárokuje prakticky celé Juhočínske more – vrátane oblastí, na ktoré si robia nárok Filipíny, Vietnam, Indonézia, Malajzia a Brunej. Každá z týchto krajín pritom kontroluje niekoľko útesov a ostrovčekov. Juhočínske more je bohaté na ryby, pravdepodobne ukrýva rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu a vedú cezň významné námorné trasy.
Vo štvrtok americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil americkej armáde po 33 rokoch okamžite obnoviť testovanie jadrových zbraní, čo médiá vnímajú ako odkaz jadrovým veľmociam – Rusku a Číne.
Hegseth je na návšteve juhovýchodnej Ázie od piatku. „Usilujeme sa o mier. Nevyhľadávame konflikt, ale musíme si byť istí, že Čína neusiluje o nadvládu nad vami ani nad nikým iným,“ povedal šéf Pentagonu svojim partnerom z ASEAN.
Členmi združenia ASEAN sú: Brunej, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam a najnovšie aj Východný Timor.