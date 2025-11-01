Tragédia v Keni: Pri zosuve pôdy zahynulo 21 ľudí, ďalších 31 je nezvestných

Vlani si na východe Afriky obdobie dažďov vyžiadalo obete na životoch nielen v Keni, ale aj v Tanzánii a v Ugande.
Správu aktualizujeme…
Zosuvy pôdy spôsobené prívalovými dažďami si na západe Kene vyžiadali 21 ľudských životov, ďalších 31 ľudí úrady od piatku nezvestné. S odvolaním sa na ministerstvo vnútra o tom dnes informovala agentúra AFP. V soboru už boli pátracie akcie ukončené, znovu začnú zase v nedeľu.
Vlani si na východe Afriky obdobie dažďov vyžiadalo obete na životoch nielen v Keni, ale aj v Tanzánii a v Ugande.
Správu aktualizujeme…