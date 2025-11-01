Pravda Správy Svet Neznáme drony preleteli nad základňou, kde sú údajne uložené jadrové zbrane. Spozorovali ich krátko po cvičení NATO

Neznáme drony preleteli nad základňou, kde sú údajne uložené jadrové zbrane. Spozorovali ich krátko po cvičení NATO

V noci na sobotu bolo spozorovaných niekoľko dronov nad belgickou vojenskou základňou Kleine-Brogel v meste Peer. Podľa správ agentúr DPA a Belga ide o dôležitý objekt armády, ktorý využíva aj NATO, píše TASR.

01.11.2025 20:12
debata (1)
Ruská hrozba: nórske stíhačky F-35 chránia nebo nad Európou
Video
Nórske stíhačky F-35 za zapojili do ochrany vzdušného priestoru v Poľsku, Holandsku či Belgicku. Zdroj: Nórske ozbrojené sily

„Detekčný systém funguje… vyšetrovanie prebieha,“ napísal belgický minister obrany Theo Francken na platforme X v sobotu, pričom ozrejmil, že sa úradom podarilo získať zábery dronov. Uviedol tiež, že sa budúci týždeň stretne s políciou, aby spoločne posúdili hrozbu a prijali potrebné opatrenia na vypátranie a zadržanie operátorov dronov.

Na vojenskej základni v Kleine-Brogel vo Flámsku sa konali v októbri každoročné cvičenia NATO zamerané na obranu územia Aliancie za pomoci jadrových zbraní. Zúčastnilo sa na nich približne 2000 vojakov. Podľa nepotvrdených správ je táto letecká základňa jedným z miest v Európe, kde sú uložené jadrové zbrane USA, píše DPA. Belga tiež uvádza, že od roku 2027 sa tu budú nachádzať aj stíhačky F-35.

Ruské špionážne lietadlo Il-20 Čítajte viac Tretí deň po sebe. Poľské stíhačky opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Bezpilotné lietadlá zaznamenali v noci aj vo vojenskej oblasti v Leopoldsburgu neďaleko Kleine-Brogel. Podrobnosti doposiaľ nie sú známe. Starostovia Peeru a Leopoldsburgu v sobotu rokovali o týchto incidentoch. Belga takisto pripomína, že úrady minulý mesiac zaznamenali podozrivé drony aj nad vojenským výcvikovým táborom Elsenborn a nad kasárňami v Marche-en-Famenne.

V uplynulých mesiacoch spozorovali drony nad kritickou infraštruktúrou vo viacerých európskych krajinách a štáty z preletov podozrievali Rusko. V súčasnosti nie je zrejmé, kto je zodpovedný za dronové prelety nad Kleine-Brogel, či to, čo bolo ich cieľom.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #Belgicko #jadrové zbrane #drony #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"