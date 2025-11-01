Pravda Správy Svet VIDEO: Monumentálny odkaz starobylej civilizácie: Egypt otvoril najväčšie múzeum sveta. Stavali ho 20 rokov

VIDEO: Monumentálny odkaz starobylej civilizácie: Egypt otvoril najväčšie múzeum sveta. Stavali ho 20 rokov

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v sobotu počas slávnostného ceremoniálu oficiálne otvoril najväčšie múzeum na svete, ktoré sa nachádza neďaleko pyramíd v Gíze. Na podujatie pricestovalo množstvo svetových lídrov, sprievodným programom bola hudobná a tanečná šou, počas ktorej boli účinkujúci oblečení v historických kostýmoch. V monumentálnej budove, ktorej výstavba trvala viac než 20 rokov, sa nachádza viac ako 50-tisíc exponátov súvisiacich so životom v starovekom Egypte.

01.11.2025 20:40
debata
Otvorili najväčšie múzeum sveta v Egypte pri pyramídach v Gize
Video
Zdroj: EgyptEmbassyUSA

„V mene tejto starobylej vlasti píšeme novú kapitolu dejín súčasnosti a budúcnosti,“ vyhlásil egyptský prezident. Už predtým označil múzeum na sociálnych sieťach za spojenie geniality starovekých Egypťanov a kreativity ich dnešných potomkov.

Na ceremoniál pricestovalo mnoho svetových lídrov, vrátane nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a predstaviteľov Portugalska, Chorvátska, Bulharska, Maďarska či Slovenska. Egyptská štátna informačná služba v piatok uviedla, že na podujatí sa zúčastní takmer 80 delegácií, z toho 39 vedených kráľmi, princami alebo hlavami štátov a vlád.

zväčšiť Dronová prehliadka zobrazujúca masku kráľa... Foto: SITA/AP, Amr Nabil
Gíza, Tutanchamón, Egypt, múzeum, Dronová prehliadka zobrazujúca masku kráľa Tutanchamóna a nad Veľkým egyptským múzeom počas jeho oficiálneho otvorenia v Gíze v Egypte v sobotu 1. novembra 2025.

Múzeum s rozlohou 24-tisíc štvorcových metrov vystavuje v dvoch halách 5 000 artefaktov zo zbierky kráľa Tutanchamóna. Celá kolekcia bude vystavená po prvý raz od roku 1922, keď britský archeológ Howard Carter objavil Tutanchamónovu hrobku v Luxore. Podľa uznávaného egyptského archeológa Zahiho Hawassa sú práve exponáty spojené s týmto faraónom najväčšou atrakciou múzea.

Areál novootvoreného múzea navrhla írska architektonická kancelária Heneghan Peng Architects. Sklenená fasáda v tvare trojuholníka odkazuje na neďaleké pyramídy. V priestrannom átriu víta návštevníkov monumentálna žulová socha faraóna Ramesse II. Táto 3 200 rokov stará a 11 metrov vysoká socha predtým stála na kruhovom objazde pred hlavnou železničnou stanicou v Káhire.

zväčšiť Veľké egyptské múzeum v Gíze v Egypte v sobotu... Foto: SITA/AP, Amr Nabil
Gíza, Tutanchamón, Egypt, múzeum, Veľké egyptské múzeum v Gíze v Egypte v sobotu 1. novembra 2025.

Vláda zároveň zrevitalizovala okolie múzea a priestor okolo pyramíd a Veľkej sfingy v Gíze. Vybudovala tiež nové diaľnice a v blízkosti začala výstavbu stanice metra. V západnej časti Káhiry sa nachádza letisko, ktoré je od múzea vzdialené 40 minút.

Káhira dúfa, že zahraniční návštevníci, ktorí prídu do Egypta kvôli múzeu, zostanú v krajine dlhšie a pomôžu tak oživiť cestovný ruch. Ten v posledných rokoch stagnuje v dôsledku politickej nestability, ktorá pretrváva od tzv. arabskej jari v roku 2011.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Egypt #egyptský prezident #múzeum #Tutanchamón #Abdal Fattáh Sísí
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"