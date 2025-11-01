VIDEO: Monumentálny odkaz starobylej civilizácie: Egypt otvoril najväčšie múzeum sveta. Stavali ho 20 rokov

„V mene tejto starobylej vlasti píšeme novú kapitolu dejín súčasnosti a budúcnosti,“ vyhlásil egyptský prezident. Už predtým označil múzeum na sociálnych sieťach za spojenie geniality starovekých Egypťanov a kreativity ich dnešných potomkov.
Na ceremoniál pricestovalo mnoho svetových lídrov, vrátane nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a predstaviteľov Portugalska, Chorvátska, Bulharska, Maďarska či Slovenska. Egyptská štátna informačná služba v piatok uviedla, že na podujatí sa zúčastní takmer 80 delegácií, z toho 39 vedených kráľmi, princami alebo hlavami štátov a vlád.
Múzeum s rozlohou 24-tisíc štvorcových metrov vystavuje v dvoch halách 5 000 artefaktov zo zbierky kráľa Tutanchamóna. Celá kolekcia bude vystavená po prvý raz od roku 1922, keď britský archeológ Howard Carter objavil Tutanchamónovu hrobku v Luxore. Podľa uznávaného egyptského archeológa Zahiho Hawassa sú práve exponáty spojené s týmto faraónom najväčšou atrakciou múzea.
Areál novootvoreného múzea navrhla írska architektonická kancelária Heneghan Peng Architects. Sklenená fasáda v tvare trojuholníka odkazuje na neďaleké pyramídy. V priestrannom átriu víta návštevníkov monumentálna žulová socha faraóna Ramesse II. Táto 3 200 rokov stará a 11 metrov vysoká socha predtým stála na kruhovom objazde pred hlavnou železničnou stanicou v Káhire.
Vláda zároveň zrevitalizovala okolie múzea a priestor okolo pyramíd a Veľkej sfingy v Gíze. Vybudovala tiež nové diaľnice a v blízkosti začala výstavbu stanice metra. V západnej časti Káhiry sa nachádza letisko, ktoré je od múzea vzdialené 40 minút.
Káhira dúfa, že zahraniční návštevníci, ktorí prídu do Egypta kvôli múzeu, zostanú v krajine dlhšie a pomôžu tak oživiť cestovný ruch. Ten v posledných rokoch stagnuje v dôsledku politickej nestability, ktorá pretrváva od tzv. arabskej jari v roku 2011.