Pri lavínovom nešťastí na severe Talianska zahynulo päť nemeckých horolezcov

Hovorca záchrannej služby uviedol, že s určitosťou neprežili ani dvaja pôvodne nezvestní. Už predtým médiá písali o troch obetiach, ktorými sú dvaja muži a jedna žena. Dvaja alpinisti utrpeli zranenia, informácie o ich závažnosti podľa agentúry APA zatiaľ nie sú k dispozícii.
Skupinu alpinistov podľa talianskej horskej záchrannej služby strhla lavína pri výstupe v Ortlerských Alpách. Nešťastie sa stalo pod vrcholom hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmorskej výške okolo 3200 metrov. Alpinisti zasiahnutí lavínou sa pokúšali zdolať severnú stenu vrcholu.
Do záchrannej operácie sa zapojili dobrovoľníci, horská služba a tiež dva vrtuľníky pohotovostnej zdravotníckej služby.