Pri lavínovom nešťastí na severe Talianska zahynulo päť nemeckých horolezcov

Pri lavínovom nešťastí v oblasti Južného Tirolska (Tridentsko-Hornej Adiže) na severe Talianska v sobotu zahynulo päť nemeckých horolezcov. Agentúre DPA to večer oznámil hovorca horskej služby v dedine Sulden (taliansky Solda), nad ktorou sa nešťastie stalo. Ďalší dvaja alpinisti pri popoludňajšej lavíne utrpeli zranenia.

01.11.2025 21:15
Hovorca záchrannej služby uviedol, že s určitosťou neprežili ani dvaja pôvodne nezvestní. Už predtým médiá písali o troch obetiach, ktorými sú dvaja muži a jedna žena. Dvaja alpinisti utrpeli zranenia, informácie o ich závažnosti podľa agentúry APA zatiaľ nie sú k dispozícii.

Skupinu alpinistov podľa talianskej horskej záchrannej služby strhla lavína pri výstupe v Ortlerských Alpách. Nešťastie sa stalo pod vrcholom hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmorskej výške okolo 3200 metrov. Alpinisti zasiahnutí lavínou sa pokúšali zdolať severnú stenu vrcholu.

Do záchrannej operácie sa zapojili dobrovoľníci, horská služba a tiež dva vrtuľníky pohotovostnej zdravotníckej služby.

