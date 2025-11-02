Po útoku nožom vo vlaku v Anglicku skončilo v nemocnici desať zranených

Podľa agentúr AP a AFP o tom v nedeľu informovala britská polícia s tým, že na vyšetrovaní spolupracuje protiteroristický policajný oddiel. Policajti vo vlaku zadržali dvoch mužov, o ktorých zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti.
Približne 30 policajtov zasahovalo krátko po 20.30 h SEČ v stanici Huntingdon asi 120 kilometrov severne od Londýna, kde bol vlak smerujúci z Doncasteru do britskej metropoly núdzovo zastavený. Dvaja ľudia skončili vo väzbe.
„Vykonávame urgentné vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo sa stalo a môže trvať nejaký čas, kým budeme schopní potvrdiť čokoľvek ďalšie,“ citovali médiá policajného superintendenta Chrisa Caseyho. Polícia označila útok za mimoriadnu udalosť, na ktorej vyšetrovaní sa okrem dopravnej polície, ktorá zodpovedá za bezpečnosť vo vlakoch, podieľa aj protiteroristická policajná služba.
Útok odsúdil britský premiér Keir Starmer, ktorý vyjadril sústrasť obetiam a ich blízkym. Britské médiá uviedli, že vlaky v oblasti môžu naberať veľké meškania.