VIDEO: USA opäť 'odpálili' loď v Karibiku. Hegseth: Neprestaneme stopovať, mapovať, loviť a zabíjať narkoteroristov

„O tejto lodi – rovnako ako o všetkých ďalších – naše tajné služby vedeli, že je zapojená do nelegálneho pašovania drog, plávala po známej ceste pašerákov drog a viezla drogy,“ napísal Hegseth.
Od septembra išlo už o najmenej 15. podobný úder a celkový počet zabitých ľudí stúpol na 64, uviedla agentúra AP.
Americké počínanie ostro kritizujú Venezuela a Kolumbia, ktorých občania sa stávajú obeťami útokov. V sobotu na ukončenie útokov vyzval Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, podľa ktorého by mali byť okolnosti útokov vyšetrené.
Hegseth v súvislosti s doteraz posledným útokom uviedol, že USA neprestanú „stopovať, mapovať, loviť a zabíjať“ ľudí, ktorých označil za narkoteroristov a prirovnal ich k arabskej teroristickej sieti Al-Káida.
Legálnosť vzdušných úderov na lode v Karibiku a Tichom oceáne spochybňujú aj niektorí americkí zákonodarcovia z radov demokratov i republikánov, ktorí kritizujú aj to, že ich americká armáda podniká na pokyn prezidenta Donalda Trumpa bez schválenia Kongresom. Biely dom podľa nich tiež nepredložil dôkazy o tom, že obete útokov pašovali drogy či boli hrozbou pre Spojené štáty.
Od augusta americká armáda v Karibiku sústredila desiatky vojnových lodí, stíhačiek, špionážnych lietadiel a približne 10 000 členov námornej pechoty. Minulý týždeň Pentagon oznámil, že do oblasti presunie aj najväčšiu lietadlovú loď sveta USS Gerald R. Ford, ktorá je schopná mať na palube až 90 lietadiel a do ktorej skupiny patrí päť torpédoborcov. Podľa niektorých zdrojov ide o najväčšie vojenské nasadenie USA v tomto regióne za niekoľko desiatok rokov.