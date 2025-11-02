ONLINE: Kremeľ nepovažuje stretnutie Putina s Trumpom za potrebné. Ukrajinci zasiahli ruský čiernomorský prístav

7:30 Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom môže byť zorganizované rýchlo. V nedeľu to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého však takáto schôdzka momentálne nie je potrebná a namiesto nej je by sa teraz malo aktívne pracovať na vyriešení konfliktu na Ukrajine, uviedla agentúra TASS.
„Hypoteticky je to možné, ale v súčasnosti to nie je potrebné," zdôraznil Peskov v súvislosti so stretnutím prezidentov. „Momentálne je potrebné veľmi dôkladne pracovať na podrobnostiach urovnania (konfliktu),“ dodal.
O stretnutí s Putinom, ktorého cieľom malo byť riešenie konfliktu na Ukrajine, Trump informoval po telefonáte s ruským prezidentom 16. októbra, pričom sa malo uskutočniť v Budapešti. Americká vláda však rokovanie zrušila po tom, čo Moskva poslala do Washingtonu list, z ktorého vyplynulo, že neplánuje urobiť akékoľvek ústupky zo svojich požiadaviek na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump následne rokovanie s Putinom zrušil a uvalil aj sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Rosatom.
7:25 Útok ukrajinských dronov v noci na nedeľu poškodil časť prístavu a ropný tanker v ruskom čiernomorskom meste Tuapse, kde sídli dôležitá rafinéria. O útoku informovala správa Krasnodarskej oblasti na Telegrame. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci zlikvidovala protivzdušná obrana 164 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
"Padajúce drony poškodili infraštruktúru prístavu a spôsobili požiar. O žiadnych mŕtvych či zranených nie sú informácie, "uviedla miestna správa.
Rafinéria v Tuapse patrí koncernu Rosnefť a už sa opakovane stala terčom ukrajinských dronov. Pri aktuálnom útoku vzplanul jeden z tankerov, stupeň jeho poškodenia nie je známy. Podľa ruskej strany okrem toho trosky jedného z dronov poškodili obytný dom v blízkej dedine Sosnovyj bez toho, aby niekoho poranili.
Moskva v nedeľu uviedla, že zo 164 zlikvidovaných ukrajinských dronov ich 39 bolo v oblasti Čierneho mora, 32 v Krasnodarskom kraji, 26 nad Krymom, 20 v Brjanskej oblasti a menšie počty v deviatich ďalších oblastiach.
Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje dronové aj iné údery na ruský ropný priemysel. Deklarovaným zámerom je prerušiť zásobovanie ruskej armády palivom a sťažiť Moskve financovanie vojny prostredníctvom vývozu ropných produktov.