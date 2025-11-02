Požiar v mexickom obchode 'zamkol' zákazníkov aj zamestnancov, zahynulo najmenej 23 ľudí

Informoval o tom guvernér štátu Sonora Alfonso Durazo mexické médiá, podľa ktorého je ďalších 11 ľudí zranených. Médiá uvádzajú, že sú medzi mŕtvymi štyri deti. Ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia. Polícia sa domnieva, že za výbuchom a následným požiarom nebol úmysel, ale technická chyba.
Požiar podľa webu El Universal vzplanul v obchode Waldo's po explózii, ktorá uväznila vo vnútri skupinu zákazníkov a zamestnancov. Nešťastie sa stalo o 14.00 h miestneho času (22.00 h SEČ), keď bolo na rušnej obchodnej ulici veľké množstvo ľudí. Na mieste zasahovali tímy hasičov, ktorým sa podarilo oheň uhasiť. Bezpečnostné zložky uzavreli okolie tragédie a vyzvali ľudí, aby sa oblasti vyhýbali. Niektorých zranených previezli do nemocnice s vážnymi popáleninami.
„Pracovná hypotéza je, že išlo o náhodu, a vyšetrovanie sa zameriava na transformátor, ktorý bol v obchode,“ uviedla miestna prokuratúra.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjadrila sústrasť obetiam a uviedla, že je v kontakte s guvernérom a že vláda vyšle skupinu ľudí na pomoc zraneným a príbuzným obetí.
Miliónové mesto Hermosillo je metropolou štátu Sonora a leží asi 1600 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Mexiko.