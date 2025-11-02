Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?

Burevestnik – NATO kód: SSC-X-9 Skyfall
Podľa náčelníka Generálneho štábu Ruskej federácie generála Valerija Gerasimova, ktorého citovala agentúra TASS, úspešný test 21. októbra prebehol v dĺžke 14-tisíc kilometrov počas 15-hodinového letu, pričom strela preukázala manévre, ktoré sťažujú jej zachytenie. Prezident Vladimir Putin zbraň označil za „unikátnu“, pričom jej hlavným znakom je prakticky neobmedzený dolet vďaka malému jadrovému reaktoru.
„Putin v roku 2018 predstavil Burevestnik ako prostriedok odvety, ktorý bol vyvinutý v reakcii na odstúpenie USA od zmlúv o kontrole zbrojenia,“ napísal Washington Post.
Západní analytici sú voči tvrdeniam o „nezachytiteľnosti“ skeptickí. Jeffrey Lewis, expert na jadrové zbrane z Middlebury Institute, spochybnil ruské tvrdenia. Vo svojom komentári pre The Guardian uviedol, že „Burevestnik nie je nezničiteľný. Je to podzvuková riadená strela. Lietadlá NATO by ju mohli zachytiť.“
Decker Eveleth, analytik jadrového odstrašenia z Center for Naval Analyses, opísal strelu skôr ako „teroristickú zbraň“ než ako vysoko schopný systém.
Niektoré západné médiá, vrátane The Guardian, označujú Burevestnik ako „lietajúci Černobyľ“ z dôvodu použitia jadrového reaktora v atmosfére. Nehody pri predchádzajúcich testoch potvrdzujú obavy z radiácie. Napríklad v roku 2019, pri ktorej zahynuli jadroví vedci.
Poseidon – NATO kód: Kanyon
Ide o bezposádkové podvodné vozidlo (UUV) s dĺžkou približne 20 m a hmotnosťou do 100 ton, ktoré by malo byť schopné niesť jadrovú hlavicu a detonovať ju blízko pobrežia. Putin potvrdil, že počas testu „sa prvýkrát podarilo nielen vypustiť ho z nosnej ponorky, ale aj spustiť na ňom jadrovú energetickú jednotku.“ Poseidon údajne cestuje vysokou rýchlosťou a hlboko, čo ho robí „nemožným zachytiť,“ cituje The Moscow Times.
Rádioaktívne cunami? Absurdná taktika
Zbraň je ruskou štátnou televíziou propagovaná ako schopná vyvolať „rádioaktívne cunami“ na zaplavenie pobrežných miest. Pavel Podvig, expert na ruské jadrové sily, však pre The Washington Post uviedol, že Sovietsky zväz podobné myšlienky študoval a vždy dospel k záveru, že takýto nápad je „absurdný“.
Dôvody pre skeptický postoj expertov sú primárne technické a strategické. Myšlienka „rádioaktívneho cunami“ predpokladá, že detonácia veľkej jadrovej hlavice pri pobreží vytvorí masívnu vlnu, ktorá nielen zničí infraštruktúru, ale aj masívne zamorí pevninu.
Na zničenie prístavov a pobrežnej infraštruktúry je omnoho efektívnejšie použiť konvenčné medzikontinentálne balistické rakety (ICBM), ktoré sú rýchlejšie, presnejšie a na cieľ dorazia za 30 minút, na rozdiel od Poseidonu, ktorý je pomalý dron. ICBM by tiež niesli silnejšie termonukleárne hlavice s kontrolovanejším dopadom.Čítajte viac Putin vysiela svetu signál. Rusi nasadili rakety, ktoré zničili dohodu o jadrovom odzbrojení. Ukrajina varuje Európu
Michael B. Petersen, expert na strategické zbrane, považuje Poseidon za „Frankensteinovu zbraň“, ktorej hlavnou funkciou je vynútiť si ústup v konfrontácii. Je to zbraň odvety, ktorá má slúžiť ako odstrašenie pri prvom útoku na Rusko, skôr než ako aktívna bojová zbraň, vzhľadom na existenciu efektívnejších ponoriek SSBN.
Experti vidia nebezpečný trend
Oznámenie testov prišlo v čase zvýšeného jadrového postavenia Ruska a vyvolalo ostrú reakciu zo strany USA. Prezident Donald Trump na ruské testy reagoval pokynom Pentagonu, aby „začal testovať americké jadrové zbrane na rovnakej báze“ s Ruskom a Čínou, pripomína The Washington Post.
„Trumpov postoj naznačuje eskalujúcu jadrovú súťaž. Hoci technicky vzato (ruské testy) neboli jadrové explózie, vyvíjanie takýchto systémov je destabilizačné a podkopáva akékoľvek nádeje na skoré obnovenie kontroly zbrojenia,“ uzavrelo CSIS (Center for Strategic and International Studies).