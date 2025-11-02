Pravda Správy Svet Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?

Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?

Moskva sa koncom októbra opäť snažila upútať svetovú pozornosť oznámeniami o úspešných testoch dvoch jadrových systémov: riadenej strely 9M730 Burevestnik a bezpilotného podvodného dronu Poseidon. Kým Kremeľ hovorí o „jedinečných produktoch, aké nemá nikto iný na svete“, západní experti varujú, že ich hlavnou hrozbou nie je tak vojenská sila, ako skôr destabilizácia a riziko radiácie.

02.11.2025 09:35
debata (31)
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Video
Zdroj: MO RF

Burevestnik – NATO kód: SSC-X-9 Skyfall

Podľa náčelníka Generálneho štábu Ruskej federácie generála Valerija Gerasimova, ktorého citovala agentúra TASS, úspešný test 21. októbra prebehol v dĺžke 14-tisíc kilometrov počas 15-hodinového letu, pričom strela preukázala manévre, ktoré sťažujú jej zachytenie. Prezident Vladimir Putin zbraň označil za „unikátnu“, pričom jej hlavným znakom je prakticky neobmedzený dolet vďaka malému jadrovému reaktoru.

„Putin v roku 2018 predstavil Burevestnik ako prostriedok odvety, ktorý bol vyvinutý v reakcii na odstúpenie USA od zmlúv o kontrole zbrojenia,“ napísal Washington Post.

zväčšiť Snímka, ktorú poskytla ruská televízia RU-RTR... Foto: SITA/AP
Burevestnik, ruská strela na jadrový pohon, Rusko Snímka, ktorú poskytla ruská televízia RU-RTR 1. marca 2018, ukazuje odpálenie toho, čo prezident Vladimir Putin označil za novú ruskú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu s jadrovým pohonom.

Západní analytici sú voči tvrdeniam o „nezachytiteľnosti“ skeptickí. Jeffrey Lewis, expert na jadrové zbrane z Middlebury Institute, spochybnil ruské tvrdenia. Vo svojom komentári pre The Guardian uviedol, že „Burevestnik nie je nezničiteľný. Je to podzvuková riadená strela. Lietadlá NATO by ju mohli zachytiť.“

Decker Eveleth, analytik jadrového odstrašenia z Center for Naval Analyses, opísal strelu skôr ako „teroristickú zbraň“ než ako vysoko schopný systém.

Explózia pri Moskve: Všetky tri vetvy strategického ropovodu vybuchli súčasne, hlási HUR
Video
Zdroj: HUR

Niektoré západné médiá, vrátane The Guardian, označujú Burevestnik ako „lietajúci Černobyľ“ z dôvodu použitia jadrového reaktora v atmosfére. Nehody pri predchádzajúcich testoch potvrdzujú obavy z radiácie. Napríklad v roku 2019, pri ktorej zahynuli jadroví vedci.

Poseidon – NATO kód: Kanyon

Ide o bezposádkové podvodné vozidlo (UUV) s dĺžkou približne 20 m a hmotnosťou do 100 ton, ktoré by malo byť schopné niesť jadrovú hlavicu a detonovať ju blízko pobrežia. Putin potvrdil, že počas testu „sa prvýkrát podarilo nielen vypustiť ho z nosnej ponorky, ale aj spustiť na ňom jadrovú energetickú jednotku.“ Poseidon údajne cestuje vysokou rýchlosťou a hlboko, čo ho robí „nemožným zachytiť,“ cituje The Moscow Times.

Neptúnom na Rusov. S čím zničili Ukrajinci krížnik Moskva
Video
,,Zoznámte sa s ukrajinskou protilodnou strelou Neptún, zabijakom plavidiel triedy Moskva,“ napísalo ukrajinské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter a pridalo video tohto systému. Ruskú vlajkovú loď Čiernomorskej flotily Moskva sa Ukrajincom podarilo potopiť 14. apríla 2024. Kremeľ oficiálne priznal jedného mŕtveho.

Rádioaktívne cunami? Absurdná taktika

Zbraň je ruskou štátnou televíziou propagovaná ako schopná vyvolať „rádioaktívne cunami“ na zaplavenie pobrežných miest. Pavel Podvig, expert na ruské jadrové sily, však pre The Washington Post uviedol, že Sovietsky zväz podobné myšlienky študoval a vždy dospel k záveru, že takýto nápad je „absurdný“.

Dôvody pre skeptický postoj expertov sú primárne technické a strategické. Myšlienka „rádioaktívneho cunami“ predpokladá, že detonácia veľkej jadrovej hlavice pri pobreží vytvorí masívnu vlnu, ktorá nielen zničí infraštruktúru, ale aj masívne zamorí pevninu.

Na zničenie prístavov a pobrežnej infraštruktúry je omnoho efektívnejšie použiť konvenčné medzikontinentálne balistické rakety (ICBM), ktoré sú rýchlejšie, presnejšie a na cieľ dorazia za 30 minút, na rozdiel od Poseidonu, ktorý je pomalý dron. ICBM by tiež niesli silnejšie termonukleárne hlavice s kontrolovanejším dopadom.

cvicenie Čítajte viac Putin vysiela svetu signál. Rusi nasadili rakety, ktoré zničili dohodu o jadrovom odzbrojení. Ukrajina varuje Európu

Michael B. Petersen, expert na strategické zbrane, považuje Poseidon za „Frankensteinovu zbraň“, ktorej hlavnou funkciou je vynútiť si ústup v konfrontácii. Je to zbraň odvety, ktorá má slúžiť ako odstrašenie pri prvom útoku na Rusko, skôr než ako aktívna bojová zbraň, vzhľadom na existenciu efektívnejších ponoriek SSBN.

Experti vidia nebezpečný trend

Oznámenie testov prišlo v čase zvýšeného jadrového postavenia Ruska a vyvolalo ostrú reakciu zo strany USA. Prezident Donald Trump na ruské testy reagoval pokynom Pentagonu, aby „začal testovať americké jadrové zbrane na rovnakej báze“ s Ruskom a Čínou, pripomína The Washington Post.

„Trumpov postoj naznačuje eskalujúcu jadrovú súťaž. Hoci technicky vzato (ruské testy) neboli jadrové explózie, vyvíjanie takýchto systémov je destabilizačné a podkopáva akékoľvek nádeje na skoré obnovenie kontroly zbrojenia,“ uzavrelo CSIS (Center for Strategic and International Studies).

Od Rostova po Kamčatku: partizáni ničia komunikačné prostriedky hlboko na ruskom území
Video
Po celom Rusku naďalej veľkom horia veže mobilného spojenia a komunikačné zariadenia miestnych mobilných operátorov, hlási HUR. Pripisujú to ruským partizánom. / Zdroj: HUR
