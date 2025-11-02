Pravda Správy Svet Irán obnoví svoje jadrové zariadenia, budú ešte silnejšie, vyhlásil prezident Pezeškiján

Irán obnoví svoje jadrové zariadenia a budú ešte silnejšie, vyhlásil v nedeľu prezident Masúd Pezeškiján. Teherán sa však podľa neho nesnaží získať jadrovú zbraň. Vyjadril sa tak pri návšteve iránskej Organizácie pre atómovú energiu, kde sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi tamojšieho jadrového priemyslu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

02.11.2025 11:19
Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne
Video
Bombardéry B-2 bezpečne pristáli v Missouri po 36-hodinovom útoku na Irán, uviedol Biely dom a zverejnil video z pristátia.

USA v júni zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení – Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň. Irán takúto snahu opakovane popiera.

Americký prezident Donald Trump varoval, že nariadi nové údery, ak sa Irán pokúsi obnoviť zasiahnuté objekty. Tie sú podľa tvrdení Washingtonu súčasťou programu zameraného na vývoj jadrových zbraní.

„Zničenie budov a tovární nám nespôsobí žiadny problém. Znovu ich postavíme a budú ešte silnejšie,“ povedal v nedeľu Pezeškiján pre iránske médiá.

Teherán trvá na tom, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely. „Všetko je určené na riešenie problémov ľudí, na liečbu chorôb, na ochranu zdravia,“ dodal iránsky prezident v súvislosti s jadrovými aktivitami krajiny.

GBU-57 v akcii: úder najväčšou nejadrovou bombou v americkom arzenáli
Video
Biely dom zverejnil video z testu bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), ktorá má hmotnosť 13 600 kg a bola použitá pri nedávnych útokoch americkej armády na iránske jadrové zariadenia.
