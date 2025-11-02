Irán obnoví svoje jadrové zariadenia, budú ešte silnejšie, vyhlásil prezident Pezeškiján

USA v júni zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení – Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň. Irán takúto snahu opakovane popiera.
Americký prezident Donald Trump varoval, že nariadi nové údery, ak sa Irán pokúsi obnoviť zasiahnuté objekty. Tie sú podľa tvrdení Washingtonu súčasťou programu zameraného na vývoj jadrových zbraní.
„Zničenie budov a tovární nám nespôsobí žiadny problém. Znovu ich postavíme a budú ešte silnejšie,“ povedal v nedeľu Pezeškiján pre iránske médiá.
Teherán trvá na tom, že jeho jadrový program slúži výlučne na civilné účely. „Všetko je určené na riešenie problémov ľudí, na liečbu chorôb, na ochranu zdravia,“ dodal iránsky prezident v súvislosti s jadrovými aktivitami krajiny.