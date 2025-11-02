Pravda Správy Svet Kremeľ vyzýva na mierové riešenie konfliktu USA a Venezuely

Kremeľ vyzýva na mierové riešenie konfliktu USA a Venezuely

Moskva v nedeľu vyzvala Spojené štáty a Venezuelu, aby sa vyhli novému konfliktu v regióne po útokoch amerických síl na údajných pašerákov drog z juhoamerickej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

02.11.2025 13:06
debata (7)
Video

„Samozrejme, chceme, aby všetko zostalo v mierovom kontexte a aby v regióne nevznikali nové konflikty,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruská agentúra TASS ozrejmila, že Peskovove komentáre boli reakciou na správu denníka Washington Post, podľa ktorej venezuelský prezident Nicolás Maduro požiadal Moskvu o vojenskú pomoc s dôrazom na protivzdušnú obranu.

Rusko a Venezuela uzavreli dohodu o partnerstve, ktorá nadobudla platnosť minulý týždeň, no podľa dostupných informácií nezahŕňa vojenskú podporu, píše DPA.

Washington neuznáva Madurovo zvolenie na prezidentský post a vypísal i odmenu 50 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zadržaniu. Venezuelský líder totiž čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Americké ozbrojené sily zároveň už celé týždne útočia na lode, ktoré údajne pašujú drogy v Karibiku a Tichom oceáne, pričom Caracas sa podľa USA podieľa na pašovaní. Venezuela a ďalšie krajiny to vnímajú ako hrozbu potenciálneho vojenského zásahu, doplnila DPA.

