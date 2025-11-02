Nemecká polícia tvrdí, že odvrátila džihádistický útok v Berlíne. Zadržala mladého Sýrčana

Hovorca berlínskej prokuratúry pre agentúru AFP uviedol, že zatknutý plánoval „útok motivovaný džihádizmom“.
Denník Bild informoval, že pri prehliadke troch berlínskych bytových domov špeciálne policajné jednotky našli predmety, ktoré by sa mohli použiť na výrobu výbušnín. Denník uviedol, že sa chystal útok v Berlíne, ale zatiaľ sa neobjavili žiadne ďalšie podrobnosti.
Nemecko v ostatných mesiacoch zažilo niekoľko útokov nožom. Berlín zostáva pod ostražitým dohľadom od vražedného útoku džihádistov na vianočnom trhu v roku 2016, keď nákladné auto narazilo do davu a zabilo 12 ľudí.Čítajte viac Dvaja Sýrčania prepadli a znásilnili mladého Čecha pri hlavnej stanici v Drážďanoch