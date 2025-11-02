Pravda Správy Svet Trump varuje Si Ťin-pchinga: Vie, čo sa stane, ak napadne Taiwan

Trump varuje Si Ťin-pchinga: Vie, čo sa stane, ak napadne Taiwan

Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching si je vedomý dôsledkov prípadného napadnutia Taiwanu. V rozhovore pre televíziu CBS News sa však odmietol jednoznačne vyjadriť, či by Spojené štáty ostrov v takom prípade bránili, informuje TASR.

02.11.2025 17:45
debata
Taiwanci nepanikária, vojakov však majú menej ako Čína
Video
Keď sa taiwanským prezidentom stal 20. mája Laj Čching-te, komunistický režim v Pekingu na to reagoval vojenskými manévrami. Čína pokladá Taiwan za svoje územie. Zdroj: TV Pravda

Na otázku, či by v prípade čínskej invázie vyslal americké jednotky do akcie, Trump odpovedal: „Zistíte to, ak sa to stane, a on (Si Ťin-pching) pozná odpoveď.“ Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť.

Americký prezident zároveň zopakoval, že Peking sa k vojenskej akcii na Taiwan neodhodlá, pokiaľ bude on prezidentom USA. Dodal tiež, že otázka Taiwanu nebola témou jeho štvrtkového stretnutia so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.

Špička čínskeho letectva. Stíhačka J-36 pri pristávaní
Video

Medzitým čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“. Uviedol to počas stretnutia so svojím americkým rezortným partnerom Peteom Hegsethom v Malajzii.

Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistický Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Spojené štáty majú v takomto prípade právnu povinnosť podporovať obranu ostrova na základe zákona z roku 1979.

Putin, Si, Trump Čítajte viac Je Európa v čínskej pasci? A ako sa môže vyrovnať s Trumpom a Ruskom? Taiwan Čítajte viac Znovuzjednotenie s Taiwanom je neodvrátiteľné, vyhlásil Peking. Amerike odkázal, aby odmietla nezávislosť ostrova
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #USA #Taiwan #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"