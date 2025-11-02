Pravda Správy Svet „Držia nás ako rukojemníkov.“ Kadeti v Rusku hovoria o pasci, z ktorej niet úniku

Viacerí kadeti ruských vojenských univerzít hovoria, že im nie je umožnené z armády odísť, hoci o to opakovane žiadali. Podľa ich svedectiev sú nútení zostať na školách proti svojej vôli, pričom ich vojenské zmluvy sa stali bez časového obmedzenia po vyhlásení mobilizácie Vladimírom Putinom v roku 2022.

02.11.2025 18:15
„Držia nás tu ako rukojemníkov“

„Držia nás ako rukojemníkov na Budenného vojenskej akadémii. Som jedným z kadetov, ktorí tu musia zostať proti svojej vôli. Podal som žiadosť o ukončenie štúdia, ale ignorovali ju. Nechcú nám vrátiť dokumenty, nechcú nás pustiť. Takto funguje tento systém,“ povedal Jevegenij, kadet Budenného vojenskej akadémie spojovacích vojsk, ktorý sa obrátil na redakciu investigatívneho portálu IStories.

Jevegenij, ktorý ešte nedosiahol 18 rokov, bol prijatý v lete 2025 a už po necelom mesiaci požiadal o uvoľnenie zo štúdia.

„Zmenil som názor, pretože to, čo som tu videl, je úplne iné, než čo nám hovorili pri nábore,“ vysvetlil.

Uviedol, že nábor prebiehal aj cez Telegram, kde velitelia oslovovali potenciálnych študentov. Jeho žiadosť o odchod však akadémia najprv ignorovala a neskôr oznámila, že ju prejedná až na jeseň.

Podľa Jevegenija sa obával, že akademici zámerne odďaľujú vybavenie jeho žiadosti, aby ho donútili podpísať vojenskú zmluvu po skončení prvého ročníka – čo by znamenalo, že už nebude mať možnosť školu opustiť.

Napokon sa mu to „s veľkými ťažkosťami“ podarilo, údajne vďaka tlaku rodiny a zdravotným problémom. Tvrdí, že podobné žiadosti podalo aj „asi dvadsať ďalších kadetov“, ktorých mená však neuviedol.

Kadetov odmietajú prepúšťať aj inde

Podobné sťažnosti sa podľa IStories objavujú aj v Telegramových skupinách kadetov po celom Rusku. Dokonca aj prokremeľský vojnový reportér Alexander Sladkov na svojom kanáli napísal, že „tí, ktorí sa práve zapísali, píšu množstvo žiadostí o vylúčenie a návrat domov. Akademická rada ich volá a so slzami v očiach prosí, aby neodchádzali.“

Kadet Rosgvardijskej akadémie pre IStories povedal, že po dvoch mesiacoch pochopil, že sa „ocitol na nesprávnom mieste“.

„Vyrazili mi z hlavy sen o službe v Národnej garde. Dali mi jasne najavo, že v armáde nerobíš nič iné, len sa flákaš,“ uviedol. Jeho žiadosť o uvoľnenie bola zamietnutá.

Z verejných rozhovorov kadetov tiež vyplýva, že aj neúspešní študenti dostávajú umelé známky, aby nemohli byť oficiálne vylúčení.

„Vojenská akadémia je ako pasca na myši“

Podľa Alexeja Tabalova, riaditeľa organizácie Škola pre brancov, ktorá poskytuje právnu pomoc vojakom, sú prípady zdržiavania vylúčenia kadetov čoraz častejšie.

„Kadeta musia nakoniec vylúčiť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť zaplatiť náklady za prvý rok štúdia,“ uviedol Tabalov.

Ďalší expert, Sergej Krivenko z organizácie Občan. Armáda. Zákon., označil situáciu za úplnú pascu. „Vojenská akadémia je momentálne ako pasca na myši – zaklapne sa a nedá sa z nej uniknúť.“

Pôvodne mali mať kadeti zmluvy na päť rokov služby, no právnici tvrdia, že mobilizačný dekrét z roku 2022 sa vzťahuje aj na nich. Zmluvy sa tak stali časovo neobmedzené a nie je možné ich ukončiť, kým trvá mobilizácia.

Organizácia Škola pre brancov už v júni 2025 upozornila, že dostáva narastajúci počet sťažností od povolaných vojakov, ktorí boli prinútení zapísať sa do vojenských akadémií a tým automaticky podpísať vojenské kontrakty.

„Je to výhodné pre ministerstvo obrany – vojak ostane mať podpísanú zmluvu tak či tak, aj keď si neskôr rozmyslí štúdium,“ vysvetlili aktivisti.

Podľa Tabalova má kadet po prvom roku už len dve možnosti. „Buď riskovať neautorizovanú absenciu – čo sa považuje za trestný čin, alebo sa pokúsiť o prepustenie zo zdravotných dôvodov, čo je takmer nemožné.“

Po začiatku mobilizácie ruské úrady sprísnili tresty za všetky vojenské priestupky – neoprávnená absencia sa teraz trestá až desiatimi rokmi väzenia.

