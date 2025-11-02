Pravda Správy Svet Hamas odovzdal telá ďalších troch izraelských rukojemníkov

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo predstaviteľom Červeného kríža v Pásme Gazy telá ďalších troch rukojemníkov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

02.11.2025 19:48
Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Video
Hamas 7. októbra 2023 pri útoku na Izrael zadržal 251 ľudí. Niektorých postupne prepustil, ale viacerí zomreli. Nakoniec zostalo v Gaze 48 rukojemníkov, z nich 20 živých, ktorí sa po dvoch rokoch mohli konečne zvítať so svojimi blízkymi. Zdroj: IDF

Ozbrojené krídlo Hamasu predtým uviedlo, že pozostatky týchto troch rukojemníkov našli v nedeľu v jednom z tunelov v južnej časti Pásma Gazy.

Naposledy v piatok večer Hamas vydal prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) tri neidentifikované telá. Izraelská armáda však v sobotu oznámila, že nepatria žiadnemu z 11 zosnulých rukojemníkov, ktorých má Hamas na základe dohody o prímerí ešte odovzdať.

Dohoda o zastavení bojov v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov, sprostredkovaná Spojenými štátmi, nadobudla platnosť 10. októbra. Hamas odvtedy odovzdal Izraelu 20 preživších rukojemníkov zadržiavaných v Gaze od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 a následne začal postupne vracať pozostatky mŕtvych. Dosiaľ vydal 17 tiel.

Izrael viní Hamas z porušenia dohody, pretože proces podľa neho napreduje príliš pomaly. Hnutie malo telá 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Hamas však tvrdí, že hľadanie pozostatkov pod ruinami v Pásme Gazy si vyžaduje viac času.

