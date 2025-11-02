Pravda Správy Svet V Rusku by som sedel: učiteľ v exile odhaľuje propagandu Putinovho režimu. Jeho film dobýja svetové festivaly

V Rusku by som sedel: učiteľ v exile odhaľuje propagandu Putinovho režimu. Jeho film dobýja svetové festivaly

Ruský učiteľ Pavel Talankin, ktorý žije teraz v Česku, si myslí, že keby neutiekol z Ruska, bol by dávno za mrežami. Povedal to ČTK pred pražskou premiérou dánsko-českého filmu Pan Nikdo proti Putinovi. Film vznikol z dokumentárnych záberov, ktoré Talankin natočil v desaťtisícovom ruskom meste Karabaš a ktoré mali pôvodne slúžiť ruskej propagande. Film, ktorý má z Dánska nomináciu na americkú filmovú cenu Oscar, vstúpi 6. novembra do českých kín.

02.11.2025 21:00
debata (1)
Militarizácia ruských detí: Vystrieľame Ukrajincov, spievajú si v pesničke
Video
Zdroj: X/Anton Heraščenko

Talankin uviedol, že môže vďaka svojej kamere všetko vypovedať nahlas. Preto tiež dúfa v americké projekcie. „Pre mňa je to veľmi dôležité, aby film bol premietaný, pretože je to možnosť, aby o takom mieste, ako je Karabaš, bolo počuť vo vesmíre,“ povedal.

Svoje zábery dával dokopy v Rusku, ale pochopil, že musí utiecť, keď začali platiť rôzne represívne zákony voči občanom. Štátna moc začala s represiami a Talankin sa dozvedel, že jeho film nemá v Rusku nádej dostať sa na verejnosť.

Pán Nikto proti Putinovi Čítajte viac Prepašovaný dokument Pán Nikto proti Putinovi: vojna je aj v ruských školách

Po úteku sa usadil v Česku, získal azyl a cíti sa tu zatiaľ bezpečne. „Za to, čo v Česku verejne hovorím, by som v Rusku už dávno sedel na dlhé roky. Preto som rád, že čo hovorím, môže byť počuť,“ uviedol Talankin.

Film najmä opisuje propagandu na ruských školách, ktorá vypukla po ruskej invázii na Ukrajinu a ktorú mal dokumentovať pre ruské ministerstvo školstva. Natočil, ako žiaci odriekajú propagandistické texty a učitelia komolí fakty o histórii i súčasnosti.

Podľa Talankina príliš veľa učiteľov nemá možnosť, akú dostal s kamerou on. „V školách je zvyčajne veľmi mizerné vybavenie, nemajú videokamery alebo fotoaparáty. U nás (v Karabaši) by to tiež najprv nebolo,“ poznamenal.

Talankin je hlavným autorom filmu Pán Nikto proti Putinovi spolu s dánskym režisérom Davidom Borensteinom. Film vznikol v spolupráci dánskej produkčnej spoločnosti Made in Copenhagen a českej spoločnosti PINK.

Pražskú premiéru s diskusiou má film v nedeľu 2. novembra večer v priestore Archa+. Svetovú premiéru snímku absolvoval na americkom festivale Sundance, kde získal Zvláštnu cenu poroty v sekcii World Cinema Documentary. Ceny film získal aj na ďalších festivaloch po celom svete. V Česku tento rok snímku uviedol festival filmov o ľudských právach Jeden svet. Z Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava si film odviezol cenu publika.

Diana Loginovová Naoko, ruský súd, Rusko Čítajte viac Spievala protivojnové piesne: ruská speváčka Naoko dostala ďalší trest - aj žiadosť o ruku. Hudobníčku poslali do väzby
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #ruská propaganda #vojna na Ukrajine #Pán Nikto proti Putinovi
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"