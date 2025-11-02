V Rusku by som sedel: učiteľ v exile odhaľuje propagandu Putinovho režimu. Jeho film dobýja svetové festivaly

Talankin uviedol, že môže vďaka svojej kamere všetko vypovedať nahlas. Preto tiež dúfa v americké projekcie. „Pre mňa je to veľmi dôležité, aby film bol premietaný, pretože je to možnosť, aby o takom mieste, ako je Karabaš, bolo počuť vo vesmíre,“ povedal.
Svoje zábery dával dokopy v Rusku, ale pochopil, že musí utiecť, keď začali platiť rôzne represívne zákony voči občanom. Štátna moc začala s represiami a Talankin sa dozvedel, že jeho film nemá v Rusku nádej dostať sa na verejnosť.Čítajte viac Prepašovaný dokument Pán Nikto proti Putinovi: vojna je aj v ruských školách
Po úteku sa usadil v Česku, získal azyl a cíti sa tu zatiaľ bezpečne. „Za to, čo v Česku verejne hovorím, by som v Rusku už dávno sedel na dlhé roky. Preto som rád, že čo hovorím, môže byť počuť,“ uviedol Talankin.
Film najmä opisuje propagandu na ruských školách, ktorá vypukla po ruskej invázii na Ukrajinu a ktorú mal dokumentovať pre ruské ministerstvo školstva. Natočil, ako žiaci odriekajú propagandistické texty a učitelia komolí fakty o histórii i súčasnosti.
Podľa Talankina príliš veľa učiteľov nemá možnosť, akú dostal s kamerou on. „V školách je zvyčajne veľmi mizerné vybavenie, nemajú videokamery alebo fotoaparáty. U nás (v Karabaši) by to tiež najprv nebolo,“ poznamenal.
Talankin je hlavným autorom filmu Pán Nikto proti Putinovi spolu s dánskym režisérom Davidom Borensteinom. Film vznikol v spolupráci dánskej produkčnej spoločnosti Made in Copenhagen a českej spoločnosti PINK.
Pražskú premiéru s diskusiou má film v nedeľu 2. novembra večer v priestore Archa+. Svetovú premiéru snímku absolvoval na americkom festivale Sundance, kde získal Zvláštnu cenu poroty v sekcii World Cinema Documentary. Ceny film získal aj na ďalších festivaloch po celom svete. V Česku tento rok snímku uviedol festival filmov o ľudských právach Jeden svet. Z Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava si film odviezol cenu publika.