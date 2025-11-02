V Belehrade to opäť vrie. Stovky ťažkoodencov oddeľovali davy stúpencov a odporcov Vučiča. Lietali fľaše a svetlice

Tisíce ľudí na oboch stranách policajných zátarás po sebe hádzali fľaše a svetlice, zatiaľ čo sa ich ťažkoodenci snažili od seba oddeliť. Napätie sa v uliciach Belehradu opäť vyostrilo deň po tom, ako sa v sobotu desaťtisíce ľudí zúčastnili na protivládnych protestoch pri príležitosti prvého výročia kolapsu prístrešku železničnej stanice v Novom Sade. Tragédiu vtedy neprežilo 16 ľudí.
Demonštranti požadujúci vypísanie predčasných volieb sa v nedeľu v Belehrade zhromaždili na podporu Dijany Hrkovej, matky jednej z obetí. Tá žiada vyvodenie zodpovednosti za smrť svojho syna a v nedeľu oznámila, že začne protestnú hladovku.
Tragédia v Novom Sade je vo veľkej miere pripisovaná zlyhaniam vlády, rozšírenej korupcii a netransparentným dohodám s čínskymi stavebnými spoločnosťami, ktoré sa podieľali na rekonštrukcii stanice.
Pod tlakom verejnosti odstúpil v januári premiér Miloš Vučevič spolu s celou vládou. Protestné hnutie však pokračuje a jeho účastníci naďalej požadujú vypísanie predčasných volieb. Prezident Vučič tieto požiadavky odmieta a demonštrácie označuje za súčasť „zahraničného sprisahania“. Napriek viacerým obvineniam voči úradníkom spájaným s nešťastím v Novom Sade zatiaľ nikto nebol postavený pred súd.
Vučič označoval demonštrantov za pučistov financovaných zo zahraničia a členovia jeho strany šírili konšpiračné teórie, že zrútenie strechy železničnej stanice mohlo byť plánované.