ONLINE: Zelenskyj má nové Patrioty, ale dostane aj Tomahawky? Trump: Nie a nie

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 349 dní
6:00 Americký prezident Donald Trump vylúčil, že by Spojené štáty poskytli Ukrajine strely dlhého doletu Tomahawk, o ktoré Kyjev žiada. Trump to v nedeľu povedal novinárom na palube prezidentského lietadla, píšu tlačové agentúry. Dodávky už pred pár dňami podľa stanice CNN schválil Pentagon, rozhodujúce slovo však má Trump. Moskva pred nasadením striel schopných likvidovať ciele hlboko v ruskom vnútrozemí varovala.
„Nie, ani nie,“ odpovedal Trump na novinársky otázku, či uvažuje o dodaní tomahawkov Ukrajine.
Washington rokuje s Kyjevom o požadovanej zbrani už dlhší čas, prezident Volodymyr Zelenskyj o strely žiadal pri svojej októbrovej návšteve v Bielom dome. Trump predtým povedal, že treba preveriť, či dodanie Ukrajine neohrozí zásoby pre americkú armádu. Americká televízna stanica CNN v piatok uviedla, že Pentagon dal poskytnutiu Tomahawkov Ukrajine zelenú, keď vyhodnotil, že by dodávky nemali mať negatívny dopad na zásoby týchto zbraní v USA.
Do Washingtonu však mierili už viaceré varovania z Ruska. Trump na začiatku októbra Tomahawky Ukrajine najskôr v zásade prisľúbil, ale neskôr, po telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, naznačil, že už o poskytnutí striel Kyjevu neuvažuje, pretože by to podľa neho mohlo znamenať eskaláciu. Putin neskôr vyhlásil, že útoky proti cieľom hlboko na ruskom území s nasadením striel Tomahawk alebo iných zbraní ďalekého doletu by vyvolali reakciu, ktorú označil za ohromujúcu.
„Západné sankcie a ukrajinské útoky na ruské vojenské ciele doteraz nedokázali Rusko odradiť od pokračovania vo vojenskej invázii na Ukrajinu. Teraz, keď Pentagon oznámil, že potenciálne dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu by neuškodili súčasným americkým zásobám, Putin a Zelenskyj budú dychtivo čakať, ako sa Trump rozhodne o týchto dodávkach rakiet s dlhým doletom. Nadchádzajúci výsledok Trumpovho druhého preskúmania a rozhodnutia o rakiet Tomahawk na Ukrajinu po novom schválení Pentagonom ovplyvní nielen budúcnosť rusko-ukrajinskej vojny, ale bude aj signálom toho, ako sa USA budú naďalej angažovať v snahe o dosiahnutie mieru medzi Ruskom a Ukrajinou,“ uviedol americký magazín Forbes.
5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že krajina mä viac systémov Patriot a poďakoval sa Nemecku.
"Dnes už môžeme povedať, že pre našu protivzdušnú obranu sme dosiahli dobrý výsledok – Ukrajina má teraz viac systémov Patriot. Ďakujem kancelárovi Merzovi, ďakujem Nemecku a všetkým, ktorí pomáhajú – naše dohody boli splnené. Na Ukrajine je teraz viac systémov Patriot a uvádzajú sa do prevádzky. Samozrejme, na ochranu kľúčových infraštruktúrnych objektov a našich miest na celom území Ukrajiny je potrebných viac systémov a budeme na ich získaní naďalej pracovať – nielen na politickej úrovni so štátmi a ich lídrami, ale aj priamo s výrobcami všetkých potrebných systémov protivzdušnej obrany a rakiet pre ne.