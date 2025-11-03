Sever Afganistanu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3

Zemetrasenie s epicentrom v hĺbke približne 28 kilometrov zaznamenali neďaleko mesta Mazár-e Šaríf v pondelok o 00.59 h miestneho času (nedeľa 21.29 h SEČ). Rozsah škôd nebol bezprostredne známy.Čítajte viac Zemetrasenie v Afganistane má už 1 411 obetí, východ krajiny postihlo ďalšie silné zemetrasenie
Živel si podľa informácií miestnych úradov vyžiadal už najmenej desať obetí na životoch a viac ako 260 ľudí zranil. Úrady zároveň upozornili, že sa počet obetí v najbližších hodinách a dňoch ešte pravdepodobne zvýši.
Afganské ministerstvo obrany spravované hnutím Taliban vyhlásilo, že zemetrasenie zasiahlo najsilnejšie severné provincie Balch a Samangan. Rezort v reakcii okamžite spustil rozsiahlu záchrannú operáciu.
Koncom augusta tohto roka pri jednom z najsmrteľnejších zemetrasení v histórii Afganistanu zahynulo v okolí mesta Džalálábád v provincii Nangarhár približne 2200 ľudí a ďalších viac ako 3600 utrpelo poranenia.
Afganistan často postihujú zemetrasenia a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska. Podľa Briana Baptieho z Britskej geologickej služby (BGS) zasiahlo severovýchod Afganistanu od roku 1900 už 12 zemetrasení s magnitúdou väčšou ako 7 Richterovej stupnice.