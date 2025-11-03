Pravda Správy Svet Trump: USA do vojny s Venezuelou nepôjdu, Madurove dni sú však spočítané

Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu CBS zverejnenom v nedeľu uviedol, že hoci Spojené štáty vojnu s Venezuelou neplánujú, dni jej prezidenta Nicolása Madura sú spočítané.

03.11.2025 06:27
„Pochybujem o tom. Nemyslím si,“ uviedol americký prezident pri otázke, či sa Spojené štáty pripravujú na vojnu s Venezuelou. Agentúra AFP pripomína, že najnovšie Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď USA v Karibiku zhromažďujú svojich vojakov a opakovane tam útočia na lode údajne zapojené do pašeráctva drog.

Trump však následne poznamenal, že Madurove dni v prezidentskom úrade sú spočítané. „To by som povedal. Myslím si to, áno,“ odpovedal šéf Bieleho domu na otázku moderátora relácie 60 Minutes.

Trumpova administratíva venezuelského prezidenta obviňuje z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. Maduro naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.

V uplynulých týždňoch pri viac ako pätnástich amerických útokoch na lode údajne pašujúce drogy do Spojených štátov zahynulo najmenej 65 ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.

