Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež

„Rusko testuje a Čína testuje, ale nehovoria o tom,“ vyhlásil šéf Bieleho domu v relácii 60 Minutes stanice CBS News. „Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá neuskutočňuje testy,“ pokračoval a dodal, že jadrový arzenál testujú aj Severná Kórea a Pakistan.Čítajte viac Trump je z Číny nadšený. A vytiahol na ňu jadrové zbrane
Trump minulý týždeň nariadil Pentagónu, aby okamžite začal s testovaním jadrových zbraní. Tento krok oznámil pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Podľa AFP nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala v priebehu posledných desaťročí jadrový výbuch. Rusko a Čína neuskutočnili takéto testy od roku 1990, respektíve 1996. Trump sa však domnieva, že spomínané krajiny takéto testy robia v tajnosti.
„Hoci sú mocní, svet je veľký. Nemusíte nevyhnutne vedieť, kde testujú,“ konštatoval. Americký prezident tvrdí, že testy uskutočňujú pod zemou. Ľudia preto presne nevedia, čo sa deje, a pociťujú len malú vibráciu.Čítajte viac Trump nariadil Pentagonu, aby okamžite obnovil testy amerických jadrových zbraní
Spojené štáty podľa viceprezidenta J. D. Vancea otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či riadne funguje. Neobjasnil však, aký typ testu – či nosičov alebo explózií jadrových hlavíc.
Americký minister energetiky Chris Wright v nedeľu uviedol, že testy jadrových zbraní, ktoré nariadil Trump, nebudú v súčasnosti zahŕňať nukleárne explózie.
„Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémovými testami,“ povedal Wright v rozhovore pre stanicu Fox News. „Nie sú to jadrové výbuchy. Je to niečo, čo nazývame nekritické explózie,“ doplnil. Agentúra Reuters objasnila, že ide o skúšky všetkých mechanických a elektronických súčastí jadrovej zbrane bez skutočného jadrového výbuchu.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992; Moskva dva roky predtým, teda ešte za existencie Sovietskeho zväzu.
USA sú od roku 1996 signatármi Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorá zakazuje všetky testy atómových výbuchov, či už na vojenské alebo civilné účely.