Pravda Správy Svet Vučič ponúka EÚ srbské vojenské produkty a nemá námietky, ak pôjdu na Ukrajinu

Vučič ponúka EÚ srbské vojenské produkty a nemá námietky, ak pôjdu na Ukrajinu

Srbský prezident Aleksandar Vučić navrhol Európskej únii rozsiahlu dohodu o dodávkach munície vyrobenej v srbských fabrikách. Ako referuje web Espreso TV, srbský líder zároveň v rozhovore pre nemecký časopis Cicero povedal, že nie je proti tomu, aby sa tieto produkty dostali k ukrajinskej armáde.

03.11.2025 09:02
debata (2)
Perfektná muška: ukrajinský tlačový hovorca zostrelil ruský dron. Útočil na zahraničných novinárov počas natáčania
Video

„Vyrábame viac munície ako Francúzsko. Hoci nechcem byť vnímaný ako niekto, kto neustále dodáva muníciu bojujúcim stranám, munícia je v Európe potrebná,“ povedal Vučić a dodal: „​​Preto som našim priateľom v EÚ ponúkol možnosť uzavrieť s nami kúpnu zmluvu a vziať si všetko, čo máme. Bol by to fenomenálny príspevok, ktorým môžeme prispieť k európskej bezpečnosti,“ poznamenal Vučić.

„A táto munícia sa potom môže použiť na Ukrajine?“ spýtal sa ho novinár Carsten Korfmacher.

Vučič Čítajte viac Vučič po prvý raz na Ukrajine: Deklaroval podporu územnej celistvosti, pod vyhlásenie zo summitu sa však nepodpísal

„Kupujúci si s nimi môžu robiť, čo chcú. Potrebujeme len dlhodobú zmluvu, aby sme mohli plánovať. Vždy som hovoril, že Srbsko je vojensky neutrálne. Ale sme absolútne pripravení spolupracovať s európskymi armádami. Už teraz intenzívne spolupracujeme s našimi európskymi priateľmi vojensky v Afrike, Ázii a na iných kontinentoch a sme pripravení spolu s európskymi silami zvýšiť našu prítomnosť,“ odvetil srbský prezident.

Explózia v srdci Ruska: všetky tri vetvy strategického ropovodu pri Moskve vybuchli súčasne
Video

EÚ podľa neho v súčasnosti zvažuje návrh Srbska. „Zatiaľ stále čakám na konečnú odpoveď,“ skonštatoval Vučić.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európska únia #Aleksandar Vučič #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"