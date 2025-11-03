VIDEO: Ruská provokácia: čln FSB na rieke Narva niesol vlajku vagnerovcov. Estónci ironicky: Znovu pochodujú na Moskvu?

Estónske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na sociálnych sieťach ironickým komentárom, v ktorom naznačilo, že vagnerovci mohli „zajať“ samotných ruských pohraničníkov.
„Vagner znovu pochoduje na Moskvu, alebo tentoraz začína Petrohradom? Ťažko povedať. Z nášho pohľadu to vyzerá, že už anektovali ruských pohraničníkov. Ktovie…“ uviedlo ministerstvo.
Podľa estónskeho ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu incident ukazuje, že „ruský železný systém sa pod tlakom vojny a Západu začína rozpadať“.
„Môžeme potvrdiť, že nech sa Rusi na rieke Narva pokúšajú o čokoľvek, prebieha to pod naším dôkladným dohľadom,“ dodal Tsahkna.
Nie je to prvá provokácia
Podľa ERR nejde o prvý incident na hranici v oblasti Narvy. Už v máji 2022 mala ruská pohraničná služba odstrániť viac ako 20 bójí, ktoré po desaťročia označovali lodné trasy na rieke, pripomína portál Militarnyi.
Tieto bóje Estónsko umiestňuje vo svojich vodách na základe zákona o štátnej hranici, pričom ich poloha bola v roku 2022 schválená oboma stranami. Tento rok však Rusko neodsúhlasilo umiestnenie približne polovice z celkového počtu 250 bójí, pričom niektoré z odstránených bójí patrili práve medzi tie, ktoré Moskva spochybňuje.Čítajte viac Zelení mužíčkovia na hranici s Estónskom. Rusko vstúpilo do „Fázy nula“ vojny s NATO, tvrdí ISW
Pred plnohodnotnou inváziou Ruska na Ukrajinu sa otázky týkajúce sa označenia hranice riešili prevažne vzájomnou dohodou, no od roku 2023 Rusko odmieta estónsky postoj k tejto problematike.Čítajte viac Rusko opäť provokuje. Estóncom ukradlo bóje na pohraničnej rieke