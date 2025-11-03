Pravda Správy Svet Krvavá bitka o Pokrovsk: Rusi prenikli do všetkých štvrtí. Logistické srdce Donbasu sa mení na šedú zónu

Ruskí vojaci sa intenzívne snažia dobyť Pokrovsk na východe Ukrajiny. Už prenikli prakticky do všetkých mestských štvrtí, no zatiaľ nemožno hovoriť o úplnej kontrole nad mestom, uviedla v pondelok 3. novembra agentúra Unian s odvolaním sa na jedného z ukrajinských obrancov tohto strategického miesta – vojaka 68. samostatnej brigády, označovaného len volacím znakom Hus. Podľa neho sa mesto zmenilo na „šedú zónu“, teda územie nikoho.

03.11.2025 11:15
Ruskí vojaci, vojna, výcvik Foto:
Na tomto obrázku z videa poskytnutého tlačovou službou ruského ministerstva obrany v piatok 31. októbra 2025 sa ruskí vojaci zúčastňujú nácviku sabotážnych operácií za nepriateľskými líniami na cvičisku na nezverejnenom mieste.
Ukrajinské delostrelectvo ničí ruských agresorov
Video
Delostrelecká brigáda Národnej gardy Ukrajiny v nasadení. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské jednotky pokračujú v likvidácii obkľúčených ukrajinských síl pri miestnej železničnej stanici a odrážajú ukrajinské protiútoky.

Ukrajinský generálny štáb ráno informoval, že ukrajinskí vojaci pri Pokrovsku odrazili 68 nepriateľských útokov, čo je výrazne viac než na ktoromkoľvek inom úseku viac než tisíc kilometrov dlhého frontu. Za posledných 24 hodín ukrajinské velenie zaznamenalo celkovo 162 bojových stretov.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) usúdil, že ruské jednotky pravdepodobne upustili od útokov pri Kosťantynivke, aby sa sústredili na dobytie Pokrovska a Myrnohradu. Podľa ISW vedie ruská útočná taktika pri Pokrovsku k veľkým stratám.

Výsadok ukrajinských špeciálnych síl v Pokrovsku
Video

Podľa vojaka Husa sa Rusi snažia preniknúť do ďalších častí Pokrovska z južnej a juhozápadnej strany, kde sa pokúšajú upevniť svoje pozície. „Skutočne sme zaznamenali nepriateľa prakticky vo všetkých štvrtiach mesta,“ povedal. Rusi podľa neho operujú v malých skupinách. Situácia na bojisku je nestabilná, jednotlivé pozície sa môžu rýchlo meniť. Zároveň sa ruské sily snažia svojimi útokmi z juhozápadu a severovýchodu úplne obkľúčiť ukrajinské jednotky v meste, no podľa Husa majú k uzavretiu tohto „vreca“ ešte ďaleko.

Napriek ukrajinským protiútokom, ktoré mali uľahčiť situáciu obrancov Pokrovska, sa Rusom podarilo dosiahnuť ďalší postup, uviedla agentúra Unian s odvolaním sa na analytikov projektu DeepState, ktorý je považovaný za blízky ukrajinskej armáde.

Ruský raketomet Grad v Ukrajine Čítajte viac Pokrovsk chcú dobyť tri ruské armády

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské jednotky pri Pokrovsku (označovanom ruským názvom Krasnoarmejsk) odrazili desať ukrajinských útokov, ktorých cieľom bolo oslobodiť obkľúčených vojakov v meste. Pokračujú tiež v likvidácii ukrajinských síl pri železničnej stanici a v priľahlej priemyselnej zóne.

„Mažeme ich na nulu.“ Špeciálne jednotky SBU útočia nekompromisne a presne
Video
Špeciálne jednotky Centra špeciálnych operácií „A“ (CSO „A“) Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zverejnili správu o svojich výsledkoch na fronte za obdobie dvoch týždňov. SBU oznámila, že vyradila vyše 1300 ruských okupantov, 12 tankov, 72 delostreleckých systémov a raketometov, 587 kusov automobilovej techniky, 1 188 nepriateľských pozícií a opevnení a 15 skladov s muníciou. Správa bola zverejnená s popisom: "Bojovníci SBU mažú nepriateľskú pechotu a techniku na nulu". / Zdroj: SBU

Podobné tvrdenia znepriatelených strán nie je možné v podmienkach vojnového konfliktu bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

Pokrovsk je dôležitým logistickým centrom pre zásobovanie ukrajinských jednotiek v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantynivky, ktorá leží niekoľko desiatok kilometrov na severovýchod, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina v Doneckej oblasti ešte kontroluje – Slovjansku a Kramatorsku.

Moskva zosilňuje ofenzívu v čase, keď ustrnulo americké diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Ruské jednotky vpadli na Ukrajinu vo februári 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina, čím rozpútali najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram
#Rusko #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #Pokrovsk
