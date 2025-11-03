Kardinál Duka je opäť v nemocnici, doma bol len pár dní

Duka podstúpil operáciu približne pred štyrmi týždňami. Cez víkend s ním telefonoval bývalý prezident Miloš Zeman, ktorého tiež nedávno akútne operovali. Na sociálnej sieti X o ich rozhovore informoval Zemanov spolupracovník Luboš Procházka, podľa ktorého Dukovi operovali prasknutý vred.
Kardinál sa po prepustení z nemocnice na sieti X poďakoval za modlitby. „Boli chvíle, keď som si myslel, že sa rozlúčime, ale vďaka Bohu, vďaka lekárom a vďaka vám pokračujeme na spoločnej púti s nádejou smerom k Horizontu, ktorým je Ježiš Kristus – Boh z Boha, Svetlo zo svetla,“ napísal vo štvrtok.
Pre Katolické noviny potom uviedol, že do Vianoc sa na verejnosti zrejme neobjaví a nemal by ani prijímať veľa návštev. Ďalšie tri mesiace bude podľa svojich slov ešte pohybovo obmedzený a jeho účasť na akciách tak bude len výnimočná.
Tento jediný žijúci kardinál v Česku má 82 rokov. Pražským arcibiskupom sa stal v roku 2010, keď nahradil Miloslava Vlka. Po 12 rokoch ho vo funkcii vystriedal Jan Graubner.