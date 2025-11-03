Pravda Správy Svet Krvavá dráma v britskom vlaku: Útočníka stíhajú za 11 pokusov o vraždu

Krvavá dráma v britskom vlaku: Útočníka stíhajú za 11 pokusov o vraždu

Britská prokuratúra dnes obvinila 32-ročného Anthonyho Williamsa z 11 pokusov o vraždu po tom, čo v sobotu večer pobodal nožom ľudí vo vlaku na východe Anglicka. Informovala o tom agentúra AP. Muž v sobotu zranil 11 ľudí, stav jedného z nich je kritický.

03.11.2025 12:00
Británia vlak útok police Huntingdon Foto: ,
Policajt hliadkuje pred miestom, kde cestujúci zanechali svoje veci po masovom napadnutí nožom vo vlaku smerujúcom do Londýna vo východoanglickom meste Huntingdon 2. novembra 2025.
debata (3)

Britská dopravná polícia dnes uviedla, že Williams je obvinený z niekoľkonásobného pokusu o vraždu, z ublíženia na tele a držania ostrého predmetu.

Séria útokov nožom trvala niekoľko minút a vo vlaku smerujúcom z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podozrivý bol zatknutý, keď vlak núdzovo zastavil v meste Huntingdon, asi 120 kilometrov severne od Londýna. Williams je vo väzbe. Druhého z podozrivých, 35-ročného muža, polícia v nedeľu prepustila.

Nič nenasvedčuje tomu, že incident bol teroristickým činom, uviedla predtým polícia.

Jeden zo zranených, člen vlakového personálu, zostáva v kritickom, ale stabilizovanom stave, píše AP.

útok vo vlaku, Anglicko, Británia, vlak Čítajte viac Brutálny útok v britskom vlaku: všade bola krv a chaos. Starší muž sa postavil útočníkovi, aby zachránil dievča
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Veľká Británia #anglicko #útok nožom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"