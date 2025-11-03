Krvavá dráma v britskom vlaku: Útočníka stíhajú za 11 pokusov o vraždu

Britská dopravná polícia dnes uviedla, že Williams je obvinený z niekoľkonásobného pokusu o vraždu, z ublíženia na tele a držania ostrého predmetu.
Séria útokov nožom trvala niekoľko minút a vo vlaku smerujúcom z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podozrivý bol zatknutý, keď vlak núdzovo zastavil v meste Huntingdon, asi 120 kilometrov severne od Londýna. Williams je vo väzbe. Druhého z podozrivých, 35-ročného muža, polícia v nedeľu prepustila.
Nič nenasvedčuje tomu, že incident bol teroristickým činom, uviedla predtým polícia.
Jeden zo zranených, člen vlakového personálu, zostáva v kritickom, ale stabilizovanom stave, píše AP.