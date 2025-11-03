Číňania to už preháňajú. Do Európy poslali erotické hračky s podobou detských bábik

Čínsky e-shop Shein sa rozhodol ponuku sexuálnych hračiek stiahnuť z predaja po tlaku francúzskych regulačných orgánov. Na prípad cez víkend upozornil francúzsky denník Le Parisien, ktorý zverejnil fotku bábiky aj text inzerátu. V ňom stálo, že „sexuálna bábika (…) je hračka pre mužskú masturbáciu s erotickým telom a skutočnou vagínou a konečníkom“ za cenu 186,94 eur. Francúzsky úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (DGCCRF) uviedol, že kvôli opisu a kategorizácii položiek v e-shope spoločnosti „sa len ťažko pochybuje o tom, že sa jedná o detskú pornografiu“.
Shein produkty následne stiahol. „Akonáhle sme sa dozvedeli o týchto závažných nedostatkoch, boli dotyčné produkty okamžite stiahnuté z platformy,“ reagovala čínska spoločnosť na otázku Reuters.
„Ak by sa takéto konanie opakovalo, mali by sme právo zakázať spoločnosti Shein prístup na francúzsky trh,“ povedal dnes Lescure televízii BFM TV.
Spoločnosť Shein bola založená v Číne, teraz však sídli v Singapure. Svoje impérium vybudovala vďaka extrémne lacnému oblečeniu, ktoré dodáva priamo z čínskych tovární do domácností spotrebiteľov, širokej ponuke produktov a zároveň agresívnemu marketingu s extrémne nízkymi cenami.Čítajte viac Tovar zo SHEIN alebo Temu už asi nebude lacný. Denne z Číny prichádza toxické oblečenie alebo kozmetika. Eurokomisár hovorí o šoku aj o možných clách