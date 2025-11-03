Zahranično-politický publicista známeho webu Politico Jamie Dettmer poukázal na prípad Volodymyra Kudryckého, niekdajšieho šéfa štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho, ktorá za jeho vedenia úspešne odolávala ruským útokom na ukrajinskú elektrickú sieť. V roku 2024 bol však náhle odvolaný a dnes čelí obvineniam z prania špinavých peňazí.
Samotný Kudryckyj tvrdí, že bol obeťou centralizácie moci a korupčných snáh zo strany prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho blízkeho spolupracovníka Andrija Jermaka. Jeho prípad považujú mnohí zástancovia opozície za politicky motivovaný proces.
Podobný osud postihol aj bývalého prezidenta Petra Porošenka, ktorý čelí obvineniam z korupcie a hrozí mu zákaz kandidovať v budúcich voľbách. Porošenko obviňuje Zelenského z autoritárstva a snahy vyradiť politických rivalov.
Opozičný poslanec Mykola Kňažyckyj upozorňuje, že využívanie práva ako nástroja boja proti oponentom pravdepodobne zosilnie s blížiacimi sa prezidentskými voľbami, najmä v prípade, ak sa podarí dosiahnuť prímerie. Aktivistka Daria Kaleňuková zasa tvrdí, že vojna slúži Zelenskému na monopolizáciu moci, ktorá však ohrozuje demokraciu krajiny.
Podľa opozičných predstaviteľov bolo súdne konanie proti Kudryckému nelogické, keďže obvinenia voči nemu sa týkali nezrealizovaného kontraktu, z ktorého navyše nevzišlo žiadne osobné obohatenie a tiež nebola spôsobená žiadna škoda. „Neboli napáchané žiadne škody. Nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že je to všetko politicky motivované," povedala opozičná poslankyňa Inna Sovsunová.
V čase, keď Ukrajina čelí zvýšeným útokom na energetickú infraštruktúru a hrozí jej ťažká zima bez dostatočnej dodávky elektriny či zemného plynu, sa kritici obávajú, že stíhanie bývalého šéfa spoločnosti Ukrenerho je snahou nájsť „obetného baránka“ pre prípadné zlyhania v ochrane energetickej siete počas vojny.
Niektorí zahraniční experti a ukrajinskí odborníci zdôrazňujú, že takéto politické procesy môžu poškodiť nielen vnútornú stabilitu Ukrajiny, ale aj dôveru medzinárodných partnerov, ktorých krajina teraz naliehavo potrebuje. Adrian Karatnycky z Atlantic Council vyjadril obavy z vývoja Zelenského vládnutia, ktoré, hoci je silné v čase vojny, nesie so sebou aj autoritatívne prvky.
Ukrajinská spoločnosť tak podľa expertov stojí pred výzvou – musí nielen odolávať externej agresii, ale aj snažiť sa o udržanie demokratických princípov v čase mimoriadnej krízy.