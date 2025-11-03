Pravda Správy Svet Zeman opäť v nemocnici. Exprezidenta čaká dôležité vyšetrenie

Zeman opäť v nemocnici. Exprezidenta čaká dôležité vyšetrenie

Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hospitalizovali v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole, kde absolvuje dôležité vyšetrenie. Ide o jeho druhú hospitalizáciu v krátkom čase, informuje portál Novinky.cz.

03.11.2025 12:40
Český exprezident Zeman v ta3, bez Fica aj o Ficovi
„Rodina sa k aktuálnemu zdravotnému stavu bývalého prezidenta vyjadrí v priebehu týždňa,“ informoval Luboš Procházka z nakladateľstva Olympia, ktoré vydáva Zemanove knihy. Doplnil, že exprezidenta odviezol jeho šofér do nemocnice v pondelok ráno.

Zeman sa o plánovanom vyšetrení zmienil aj na svojom profile na Facebooku. „Nedávno som absolvoval potrebný lekársky zákrok a v najbližších dňoch ma čaká ďalšie plánované vyšetrenie v nemocnici. Cítim sa však lepšie a liečba pokračuje podľa očakávaní,“ napísal.

Zeman bol prednedávnom hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu, ktorý sa mu vytvoril na chrbte. Z dôvodu následnej rekonvalescencie sa nezúčastnil ani na odovzdávaní štátnych vyznamenaní 28. októbra na Pražskom hrade.

