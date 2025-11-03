Začala sa nová éra jadrových zbraní, varuje fínsky prezident. Svet opäť testuje nástroje apokalypsy

Stubb uviedol, že „logika odstrašovania“ a „strategická stabilita medzi superveľmocami“ prechádzajú transformáciou.
„Vstúpili sme do novej éry jadrových zbraní, v ktorej, žiaľ, význam jadrových zbraní narastá,“ povedal Stubb v prejave v Helsinkách.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň informoval, že USA začnú testovať jadrové zbrane. Oznámenie prišlo po tom, ako Rusko uviedlo, že úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Burevestnik a supertorpédo Poseidon. Obe majú jadrový pohon a schopnosť niesť jadrové hlavice.Čítajte viac Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?
V nedeľu Trump vyhlásil, že krajiny vrátane Ruska a Číny vykonali podzemné jadrové testy, o ktorých verejnosť nevie. Povedal, že Spojené štáty ich v tomto napodobnia.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu. Okrem Severnej Kórey nie je známe, že by v posledných desaťročiach nejaká krajina vykonala jadrový výbuch.
„Ako môžeme spoločne budovať odstrašujúcu silu? Ako môžeme kontrolovať eskaláciu?“ pýtal sa Stubb. V zapätí dodal, že odpovede na tieto otázky si teraz musí Fínsko – ktoré hraničí s Ruskom – zvážiť spolu so svojimi spojencami.
Po desaťročiach vojenskej neutrality sa Fínsko v roku 2023, v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, pripojilo k Severoatlantickej aliancii.