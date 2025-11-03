Pravda Správy Svet Začala sa nová éra jadrových zbraní, varuje fínsky prezident. Svet opäť testuje nástroje apokalypsy

Začala sa nová éra jadrových zbraní, varuje fínsky prezident. Svet opäť testuje nástroje apokalypsy

Fínsky prezident Alexander Stubb v pondelok vyhlásil, že sa začala „nová éra jadrových zbraní“. Urobil tak v reakcii na oznámenie Spojených štátov z minulého týždňa, že plánujú skúšky jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

03.11.2025 12:55
debata
Ako vystrašiť Rusov? Stíhačkou F-35 a atómovou bombou B61-12
Video
Neviditeľné" stíhačky F-35 majú byť schopné niesť jadrové bomby B61-12. Zdroj: US Air Force

Stubb uviedol, že „logika odstrašovania“ a „strategická stabilita medzi superveľmocami“ prechádzajú transformáciou.

„Vstúpili sme do novej éry jadrových zbraní, v ktorej, žiaľ, význam jadrových zbraní narastá,“ povedal Stubb v prejave v Helsinkách.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň informoval, že USA začnú testovať jadrové zbrane. Oznámenie prišlo po tom, ako Rusko uviedlo, že úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Burevestnik a supertorpédo Poseidon. Obe majú jadrový pohon a schopnosť niesť jadrové hlavice.

Burevestnik, ruská strela na jadrový pohon, Rusko Čítajte viac Lietajúci Černobyľ a rádioaktívne cunami? Rusko odhaľuje zbrane "súdneho dňa". Má sa svet obávať?

V nedeľu Trump vyhlásil, že krajiny vrátane Ruska a Číny vykonali podzemné jadrové testy, o ktorých verejnosť nevie. Povedal, že Spojené štáty ich v tomto napodobnia.

Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu. Okrem Severnej Kórey nie je známe, že by v posledných desaťročiach nejaká krajina vykonala jadrový výbuch.

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu
Video
Teruko Jahataová ako osemročná prežila v Hirošime výbuch americkej atómovej bomby. Čo odkazuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého režim sa od invázie na Ukrajinu atómovkami vyhráža?

„Ako môžeme spoločne budovať odstrašujúcu silu? Ako môžeme kontrolovať eskaláciu?“ pýtal sa Stubb. V zapätí dodal, že odpovede na tieto otázky si teraz musí Fínsko – ktoré hraničí s Ruskom – zvážiť spolu so svojimi spojencami.

Po desaťročiach vojenskej neutrality sa Fínsko v roku 2023, v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, pripojilo k Severoatlantickej aliancii.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #USA #atómová bomba #Fínsko #jadrové zbrane #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"