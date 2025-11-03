Čína predĺži politiku bezvízového styku, týka sa to aj Slovenska

Predĺženie, bez ktorého by bezvízový režim pre viacero krajín skončil koncom tohto roka a ktoré nadobudne účinnosť 10. novembra, sa vzťahuje na 32 európskych krajín, Austráliu, Nový Zéland, Japonsko, Južnú Kóreu a niekoľko štátov Južnej Ameriky a Perzského zálivu.Čítajte viac Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež
Bez potreby vybavovania víz môžu návštevníci z uvedených krajín vstúpiť do Číny za účelom obchodu, turizmu, rodinných návštev alebo tranzitu na dobu, ktorá nepresiahne 30 dní. Z rozhodnutia čínskej vlády vyplýva, že pre občanov SR sa dĺžka pobytu, ktorú vlaňajšia dohoda stanovila na nanajvýš 15 dní, takisto zvýši na 30 dní.
Táto politika je súčasťou snáh Pekingu prilákať zahraničných návštevníkov, oživiť sektor cestovného ruchu, ktorý utrpel v dôsledku prísnych opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19, a posilniť zahraničnú angažovanosť, poznamenala agentúra Reuters.