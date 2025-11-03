Pravda Správy Svet Orbán sa k Trumpovi zrejme chystá s návrhom jadrovej spolupráce

Orbán sa k Trumpovi zrejme chystá s návrhom jadrovej spolupráce

Najhorúcejšou témou pripravovaného piatkového stretnutia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone bude zrejme energetika, konštatoval v pondelok server index.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

03.11.2025 15:30
Nemenované maďarské vládne zdroje pre server uviedli, že maďarská ponuka už bola načrtnutá. Orbán minulý týždeň naznačil, že sa pokúsi presvedčiť Trumpa, aby Maďarsku udelil ústupky v súvislosti s americkými sankciami na ruskú ropu.

„Viktor Orbán požiadal o výnimku, ale my sme mu ju nedali,“ povedal však v tejto súvislosti Trump.

Podľa maďarských vládnych zdrojov Washington hľadá exportné trhy pre svoj energetický sektor. Budapešť tak zrejme požiada Spojené štáty, aby akceptovali, že z historických, geografických a technických hľadísk sa Maďarsko nemôže v krátkodobom horizonte odpojiť od ruskej ropy a zemného plynu. Výmenou za to Maďarsko ponúkne pripravenosť prehĺbenia spolupráce v oblastiach malých modulárnych reaktorov (SMR) a skladovania jadrového paliva a palivových článkov.

„Všetko nasvedčuje tomu, že prvé komerčne prevádzkované zariadenie SMR na svete bude spustené s americkou technológiou, čo by mohlo Spojeným štátom poskytnúť nový manévrovací priestor aj v Európe,“ povedal serveru vládny zdroj.

V pozadí sa pripravuje nielen dohoda v energetickej oblasti, ale aj v geopolitickej. Maďarská vláda sa snaží balansovať medzi udržaním ruských zdrojov a posilnením amerického partnerstva, píše sa v rozsiahlej analýze servera index.hu.

