Noví českí poslanci zložili sľub, vedenie snemovne zvolia v stredu

V úvode schôdze vystúpili traja poslanci zvolení za hnutie ANO s vyhlásením, v ktorom sa vzdali poslaneckého mandátu. Hajtman Úsťanského kraja Richard Brabec, starosta Sokolova Petr Kubis a primátor Plzne Roman Zarzycký sa ako komunálni politici chcú naplno venovať svojim regiónom a do snemovne za nich nastúpia náhradníci.
Poslanecký sľub v pondelok zložilo 198 poslancov, chýbal končiaci minister zdravotníctva Vlastimil Válek (TOP 09) a poslankyňa Šárka Kučerová (Piráti). Po zložení sľubu poslanci rokovali o vzniku volebnej komisie, ktorá organizuje všetky voľby v dolnej komore parlamentu vrátane voľby jej vedenia. Musela byť preto ustanovená ako prvý orgán snemovne.Čítajte viac Česká pravica spečatila moc: koalícia ANO, SPD a Motoristov podpísala zmluvu
Jej predseda Martin Kolovratník podotkol, že strany majú na doručenie nominácií na predsedu a podpredsedov Poslaneckej snemovne čas do pondelka 17.00 h. Samotná voľba sa uskutoční v stredu. Vznikajúca koalícia už avizovala, že na post šéfa dolnej komory nominuje predsedu SPD Tomia Okamuru. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš aj predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka v pondelok po podpise koaličnej zmluvy uviedli, že Okamura vystúpil na zasadnutí ich poslaneckých klubov a dostal od nich podporu. Jeho vyzývateľom bude Jan Bartošek z KDU-ČSL.Čítajte aj Zemana opäť hospitalizovali. Exprezidenta čaká dôležité vyšetrenie