Lavína v Nepále zabila sedem ľudí, štyria sú nezvestní

Počasie sa v Nepále od minulého týždňa zhoršuje a v horách hlásili snehové víchrice. Záchranári sa na miesto nešťastia museli presunúť pešo. Záchranársky vrtuľník prinútilo zlé počasie vrátiť sa späť. Záchranári sa opäť pokúsia pristáť v utorok za úsvitu.
Hora Yalung Ri je s výškou 5 630 metrov považovaná za vrchol vhodný pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností s lezením po vysokých horách.
V Nepále sa nachádza osem zo 14 najvyšších hôr sveta, vrátane Mount Everestu. Najobľúbenejšou sezónou na lezenie je jar, keď je na vrcholoch najpriaznivejšie počasie. Stovky zahraničných horolezcov však prichádzajú liezť na menšie hory počas jesene medzi daždivými monzúnovými mesiacmi a zimou.