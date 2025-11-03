Vedci identifikovali už päť miliónov židovských obetí holokaustu, pomáha im pri tom umelá inteligencia

Izraelský pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme uviedol, že identifikácia je výsledkom sedemdesiatich rokov práce. Jadrom jeho poslania je spoznať identitu osôb, ktorých zabili nacisti počas druhej svetovej vojny. Vedenie pamätníka zdôraznilo, že aktuálne je neznámych približne milión židovských obetí a že „mnohí pravdepodobne zostanú už navždy“ neznámi. Vďaka nástrojom, ako sú umelá inteligencia či strojové učenie, by sa mohlo získať ďalších približne 250 000 mien prostredníctvom analýzy miliónov dokumentov, ktoré boli príliš rozsiahle na to, aby sa dali preskúmať ručne, uviedlo.
Ľudí, ktorí prežili holokaust, je čoraz menej a svet preto čoskoro zostane bez priamych svedkov. Predseda pamätníka Jad va-šem Dani Dajan povedal, že dosiahnutie míľnika piatich miliónov je pripomienkou nesplnenej povinnosti. „Za každým menom je život, na ktorom záležalo – dieťa, ktoré nikdy nevyrástlo, rodič, ktorý sa nikdy nevrátil domov, hlas, ktorý bol navždy umlčaný,“ povedal. „Je našou morálnou povinnosťou zabezpečiť pamiatku každej obete, aby nikto neostal v temnote anonymity,“ doplnil.Čítajte viac Židom vstup zakázaný! Vracajú sa v Nemecku do čias nacizmu?
V máji 2024 Jad va-šem oznámil, že vyvinul vlastný softvér s umelou inteligenciou s cieľom prehľadávať záznamy a identifikovať Židov zabitých počas holokaustu, ktorých mená chýbajú na oficiálnych pamätníkoch. V tom čase vyhľadal informácie o 4,9 miliónoch ľudí. Mená obetí holokaustu či osobné spisy sú zhromaždené v online databáze múzea v šiestich jazykoch.
„Nacisti sa ich nesnažili len zavraždiť, ale aj vymazať ich existenciu. Identifikáciou piatich miliónov mien im prinavraciame ľudskú identitu a zabezpečujeme, že ich pamiatka pretrvá,“ povedal Alexander Avram, riaditeľ Siene mien v Jad va-šem.Čítajte viac Židia sa na Slovensku cítia bezpečne. O ich živote v západnej Európe to už neplatí