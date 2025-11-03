Metropola Nemecka sa bude zelenať. Berlín chce do roku 2040 vysadiť milión stromov

Zákon podnietený občianskou iniciatívou schválila väčšina poslancov, proti bola iba krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Cieľom legislatívy je zabezpečiť, že v Berlíne bude rásť milión stromov do roku 2040, čo predstavuje dvojnásobok aktuálneho počtu.
V pláne sú aj ďalšie opatrenia vrátane vytvárania zelených plôch či lepšieho využívania dažďovej vody za 3,2 miliardy eur.
Poslanec opozície Benedikt Lux zo strany Zelených vyzval vládu, aby zákon urýchlene implementovala. „Nemusíte byť botanik, aby ste vedeli, že tento zákon sám o sebe nepomôže stromom rásť,“ povedal.
Občianska iniciatíva BaumEntscheid považuje zákon za míľnik na ceste k zelenšiemu Berlínu, ktorý bude odolnejší voči globálnemu otepľovaniu. Hovorca Heinrich Strössenreuther povedal, že implementácia musí byť po rozhodnutí parlamentu rýchla. „Čas je dôležitým faktorom pri prispôsobovaní sa zmene klímy,“ dodal.