Pokrovsk odoláva Rusom už viac ako rok. Ubránia ho Ukrajinci?

Keby Rusi dobyli Pokrovsk, mohli by hovoriť o najdôležitejšom územnom zisku od obsadenia Avdijivky na začiatku roku 2024. V Moskve tvrdia, že sa im už viac-menej podarilo obkľúčiť toto východoukrajinské mesto, naopak, v Kyjeve hovoria, že tieto slová sú vzdialené od skutočnosti. „Obsadenie Pokrovska by Rusom mohlo vydláždiť cestu pre ďalší postup do Doneckej oblasti,“ upozornila agentúra Reuters. V takom prípade by Ukrajinci čelili riziku obliehania posledných dvoch veľkých miest v tomto regióne, ktoré naďalej ovládajú. Sú nimi Sloviansk a Kramatorsk.
Čo sa odohráva priamo v Pokrovsku a v jeho najbližšom okolí? Isté je, že situácia je zo dňa na deň čoraz viac dramatická. V Kyjeve oficiálne uvádzajú, že situácia v tejto časti frontu je teraz ťažká.Čítajte viac Pokrovsk chcú dobyť tri ruské armády
Faktom však zostáva aj to, že ruská armáda sa nepribližovala k tomuto mestu takým tempom, ako si jej generáli nepochybne predstavovali. Keď sa zamerali na Pokrovsk, za prvých šesť mesiacov prešli iba 40 kilometrov (smerom k nemu a k neďalekému mestu Myrnohradu). „Na jeseň 2024 rôzni vojenskí analytici prognózovali okupáciu týchto obytných bodov v priebehu pár mesiacov. Ukrajinské ozbrojené sily však na začiatku tohto roku vytlačili nepriateľa do okrajových častí Pokrovsku,“ poznamenala stanica BBC.
Na prelome leta a jesene Rusi zmenili stratégiu. Do Pokrovska, na ktorý dlhodobo útočia bombami a samovražednými dronmi s výbušninami, začali posielať malé skupinky vojakov, ktorým sa doň darí prenikať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odhaduje, že v meste sa nachádza približne dvesto ruských diverzantov.
Bývalý šéf ukrajinskej rozviedky Mykola Malomuž pre server Kyiv 24 povedal, že Putin vydal rozkaz dosiahnuť úplnú okupáciu Pokrovska a priľahlých oblastí do 15. novembra. Velenie ukrajinskej armády najnovšie reagovalo na zlý vývoj výsadkom v Pokrovsku. Tvrdí, že posily majú upevniť obranné pozície. Rozhodol o tom hlavný veliteľ ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj. „Situácia je zložitá, ale vyhlásenia ruskej propagandy o údajnej blokáde ukrajinských síl nezodpovedajú realite,“ citovala ho agentúra UNIAN. Syrskyj podčiarkol, že hlavnou úlohou v Pokrovsku je odhaľovať ruských diverzantov a likvidovať ich.
Stanica Deutsche Welle informovala, že v posledných dňoch sa Ukrajincom sťažilo vyhľadávanie Rusov v Pokrovsku: „Prácu im ešte viac komplikuje zhoršené počasie. Hmla a dážď znižujú efektivitu leteckej rozviedky.“
Vyskytuje sa zjavne ešte oveľa väčší problém: súvisí so samotnou logistikou. Odkedy sa Rusi výrazne priblížili k Pokrovsku, čoraz viac ohrozujú a chvíľami až znemožňujú Ukrajincom ich zásobovanie. V poslednom čase prichádzajú správy, že logistiku dokážu zabezpečovať iba bezpilotné lietadlá, pretože konvoj na ceste by sa stal asi úspešným terčom útoku. Mimochodom, odhaduje sa, že ruská armáda má v tejto oblasti až desaťnásobnú prevahu dronov nad ukrajinskými ozbrojenými silami.
Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny vo svojej najnovšej správe napísali, že Rusi pravdepodobne zmenšili intenzitu bojových operácií v taktickej oblasti Konstantynivka-Družkivka, aby sa pokúsili čo najrýchlejšie dobyť Pokrovsk. Prenikli už aj do Myrnohradu, v niektorých uliciach sa odohrávajú boje. Toto mesto sa nachádza severovýchodne od Pokrovska, vzdušnou čiarou je od neho vzdialené len sedem kilometrov.
Estónska vojenská rozviedka, ktorá zverejňuje časť svojich zistení a analýz, tvrdí, že Ukrajinci sa opevnili v Pokrovsku tak, že ruská armáda nedosiahne svoj cieľ ľahko. „Nepodarí sa jej rýchlo vyhnať Ukrajincov, potrebovali by na to čas od troch do šiestich mesiacov.“
Estónci, ktorí patria medzi skalných podporovateľov Ukrajiny, taktiež považujú za veľký problém prenikanie Rusov do tohto mesta. „Takmer všetci Rusi sa dostávajú do Pokrovska prezlečení za civilistov,“ ozrejmila estónska rozviedka ich postup s tým, že pokusy o prienik do mesta sú neprestajné.
Keby Rusi prešli cez Myrnohrad, ohrozovali by ich ďalšie jednotky Pokrovsk zo severnej strany. Mestu by sa v takom prípade mohlo dostať do ruského zovretia. Územie južne od Pokrovska už okupuje Putinova armáda a zo západu i z východu sa naň tlačí tiež.
Medzi Ukrajincami sa pesimisticky o budúcnosti Pokrovska vyjadruje poslanec Roman Kostenko. Tajomník parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, obranu a rozviedku povedal, že strata tohto mesta je len otázkou času. Dáva to do súvislosti s výraznou prevahou agresora. Kostenko pre Rádio NV poznamenal, že boje o Pokrovsk vstupujú do záverečnej fázy. „Všetko, čo sme robili, bolo o tom, aby sme spomalili postup Rusov doň.“
Kostenko dodal, že úlohou velenia musí byť to, aby sa Pokrovsk nezmenil na kotol, z ktorého by ukrajinskí vojaci nedokázali uniknúť. Verí, že sa to podarí aj preto, že od vypuknutia vojny Rusi dokázali zajať väčší počet ukrajinských vojakov iba v jednom prípade. Bolo to po bojoch v Mariupoli, kde sa Ukrajinci po svojom udatnom odpore nakoniec vzdali v máji 2022.