Eurokomisia: Ukrajina musí urýchliť prijímanie reforiem, ak chce vstúpiť do EÚ

Ukrajina podala žiadosť o vstup do EÚ krátko po tom, čo ju vo februári 2022 vojensky napadlo Rusko. Napriek výzvam, ktoré predstavuje vojna a blokovanie prechodu Kyjeva do ďalšej fázy rokovaní zo strany Maďarska, sa Ukrajina snaží dosiahnuť pokrok vo svojom úsilí.
Text je súčasťou správy o rozširovaní Únie, ktorá by mala byť prijatá v utorok. Uvádza sa v ňom, že „napriek veľmi zložitým okolnostiam, v ktorých sa krajina nachádza v dôsledku ruskej agresívnej vojny, Ukrajina naďalej preukazovala v uplynulom roku pozoruhodné odhodlanie pokračovať v procese pristúpenia k EÚ“, píše Reuters.
Európska komisia pochválila Ukrajinu za začatie reformných procesov, no zároveň zdôraznila, že Kyjev musí dosiahnuť väčší pokrok v oblasti nezávislosti súdnictva, boji proti organizovanému zločinu a pri rešpektovaní občianskej spoločnosti. Na pristúpenie do Únie je potrebná jednomyseľná podpora všetkých členov. Hoci takmer všetky vlády EÚ verejne podporujú záujem Ukrajiny o vstup do EÚ, v blízkej budúcnosti neexistujú žiadne plány na jej prijatie, uvádza Reuters.
Ukrajinská vláda naznačila EÚ, že jej cieľom je dokončiť prístupové rokovania do konca roka 2028. EK uviedla, že to bude vyžadovať zintenzívnenie úsilia zo strany Kyjeva. „Komisia sa zaviazala podporiť tento ambiciózny cieľ, no domnieva sa, že na jeho dosiahnutie je potrebné zrýchliť prijímanie reforiem, najmä pokiaľ ide o základné princípy, konkrétne o právny štát,“ uviedla.
V návrhu správy Komisia zároveň odporučila lepšiu ochranu demokratických noriem v budúcich kolách rozširovania. „Aby sa zabezpečilo, že nové členské štáty budú chrániť a udržiavať svoje výsledky v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv aj naďalej, Komisia sa domnieva, že budúce prístupové zmluvy by mali obsahovať silnejšie záruky proti porušovaniu záväzkov prijatých počas prístupových rokovaní,“ zdôraznila.